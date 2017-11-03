Школьницу из Санкт-Петербурга насильно удерживает в Турции родной отец

В Турции 15-летняя школьница из России и ее бабушка вынуждены прятаться от местной полиции на территории российского консульства. Девочка отправилась за границу, чтобы встретиться с отцом. Несколько лет назад отец школьницы уехал и принял ислам.

Не вернувшись в Петербург в срок, школьница разместила в Интернете видеообращение, в котором утверждала, что папа якобы удерживает ее в стране силой: заставляет ходить в хиджабе и, несмотря на возраст, уже готовит к венчанию.



Бабушка тут же вылетела в Турцию, забрала внучку, но вернуться теперь они не могут. Отец обратился к властям с заявлением о похищении ребенка. Сегодня глава СК Александр Бастрыкин взял эту историю на личный контроль и потребовал оказать семье помощь.



В своем видеообращении петербургская школьница Надя уверяет, что отец вот уже три месяца насильно удерживает ее в Стамбуле, где сам живет уже несколько лет с новой семьей. У девочки умерла мать, опеку хотела оформить бабушка Нади. Но для этого нужно было получить официальный документ — разрешение от отца.



Надя уверяет, что отец пообещал подписать бумаги, но для этого попросил приехать к нему. Однако, по сути, обманул дочь, отобрал у нее паспорт, отдал в религиозную школу и якобы заставлял носить хиджаб. Кроме того, по ее словам, регулярно избивал, а недавно заявил, чтобы она готовилась к замужеству.



Надя: «В 15 лет готовил меня к замужеству за мальчика, который также ходит в школу. Сильно хочу вернуться домой».



По словам девочки, отец ушел из семьи, когда ей было четыре года. И все это время он ни разу не пытался наладить общение с ней. Звонил, но очень редко. Она даже не знала о том, что он переехал в Турцию. А там, как выяснилось, Владислав Яблоков действительно изменил свои религиозные убеждения — принял ислам.



Тем временем, узнав о том, в каких условиях вынуждена находиться Надя, в Турцию на ее поиски отправилась бабушка. Женщина уверяет: она и представить не могла, что отец фактически держит ее в плену. Ведь он регулярно звонил, рассказывал, что якобы дочь сама приняла решение остаться с ним. И только из видеообращения родные узнали, как все обстоит на самом деле. Несколько дней они пытались выяснить, где находится Надя, и в итоге отыскали школу, в которой она учится.



Сейчас Надя вместе с бабушкой находятся в консульстве. Российские дипломаты пытаются сделать все, чтобы они вернулись на родину. Однако для этого нужно, чтобы отец отдал паспорт дочери и подписал разрешение. Но уже понятно, что делать это он не намерен.