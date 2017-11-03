Участники шоу «Идея на миллион» представили свои проекты в «Деловом утре НТВ»

Гостями ежедневной программы «Деловое утро НТВ» стали участники шоу «Идея на миллион», которые подробно рассказали о своих проектах. Премьера шоу состоится в эфире НТВ в середине декабря при содействии «ВЭБ Инновации».
В «Идее на миллион» будет представлена электрическая приставка для инвалидного кресла UNA активного и пассивного типа. Инвалиды смогут самостоятельно ее использовать. Проект UnaWheel разрабатывает единую экосистему адаптации для маломобильных групп людей под реальную среду проживания, занимается производством максимально универсального средства передвижения, которое подходит к уже имеющимся коляскам.
Elementaree — второй проект, который успел принять участие в программе «Деловое утро НТВ», — занимается доставкой подготовленных к употреблению продуктов с подробными рецептами прямо к двери клиента в удобное для него время, что позволяет экономить время на покупке и приготовлении пищи.
А проект Skillaz представляет собой стартап по автоматизации подбора персонала, включающий в себя роботизированную обработку досок объявлений о работе, соцсетей и цифровую оценку кандидатов с аналитикой. Система таргетированного поиска и привлечения, а также прогноза результативности и адаптации будущего сотрудника позволяет сократить фонд оплаты труда от 1% и затраты на подбор и оценку от 30%.
Другие участники шоу «Идея на миллион» совсем скоро появится в выпусках программы «Деловое утро НТВ» и представят свои проекты телезрителям.
Elementaree — второй проект, который успел принять участие в программе «Деловое утро НТВ», — занимается доставкой подготовленных к употреблению продуктов с подробными рецептами прямо к двери клиента в удобное для него время, что позволяет экономить время на покупке и приготовлении пищи.
А проект Skillaz представляет собой стартап по автоматизации подбора персонала, включающий в себя роботизированную обработку досок объявлений о работе, соцсетей и цифровую оценку кандидатов с аналитикой. Система таргетированного поиска и привлечения, а также прогноза результативности и адаптации будущего сотрудника позволяет сократить фонд оплаты труда от 1% и затраты на подбор и оценку от 30%.
Другие участники шоу «Идея на миллион» совсем скоро появится в выпусках программы «Деловое утро НТВ» и представят свои проекты телезрителям.
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