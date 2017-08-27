«Идея на миллион»: НТВ и «Внешэкономбанк» запустили бизнес-шоу в «Сколково»

В российском инновационном центре «Сколково» стартовал совместный проект НТВ и «Внешэкономбанка» «Идея на миллион».
Новое реалити-шоу станет отправной точкой для молодых бизнесменов, у которых есть идеи, но нет финансирования. За него и будут бороться участники шоу.
На съемки пригласили 25 стартапов, но только шесть из них станут победителями и получат деньги на развитие — от 15 до 25 миллионов рублей. Главный приз — встреча с потенциальными заказчиками.
Официальный старт проекту дали генеральный директор НТВ Алексей Земский, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков и вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов.
Реалити-шоу «Идея на миллион» выйдет в эфир на телеканале НТВ грядущей осенью.
На съемки пригласили 25 стартапов, но только шесть из них станут победителями и получат деньги на развитие — от 15 до 25 миллионов рублей. Главный приз — встреча с потенциальными заказчиками.
Официальный старт проекту дали генеральный директор НТВ Алексей Земский, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков и вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов.
Реалити-шоу «Идея на миллион» выйдет в эфир на телеканале НТВ грядущей осенью.
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