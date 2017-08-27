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  • 27.08, 10:26
    «Идея на миллион»: НТВ и «Внешэкономбанк» запустили бизнес-шоу в «Сколково». Внешэкономбанк, НТВ, малый бизнес, экономика и бизнес, Сколково, телевидение, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Идея на миллион»: НТВ и «Внешэкономбанк» запустили бизнес-шоу в «Сколково»

    «Идея на миллион»: НТВ и «Внешэкономбанк» запустили бизнес-шоу в «Сколково»

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    «Идея на миллион»: НТВ и «Внешэкономбанк» запустили <nobr>бизнес-шоу</nobr> в «Сколково»

    «Идея на миллион»: НТВ и «Внешэкономбанк» запустили бизнес-шоу в «Сколково»

    «Идея на миллион»: НТВ и «Внешэкономбанк» запустили <nobr>бизнес-шоу</nobr> в «Сколково»

      В российском инновационном центре «Сколково» стартовал совместный проект НТВ и «Внешэкономбанка» «Идея на миллион».

      Новое реалити-шоу станет отправной точкой для молодых бизнесменов, у которых есть идеи, но нет финансирования. За него и будут бороться участники шоу.

      смотреть«Внешэкономбанк» и НТВ анонсировали телешоу об инновациях и предпринимателях
      «Внешэкономбанк» и НТВ анонсировали телешоу об инновациях и предпринимателях
      На съемки пригласили 25 стартапов, но только шесть из них станут победителями и получат деньги на развитие — от 15 до 25 миллионов рублей. Главный приз — встреча с потенциальными заказчиками.

      Официальный старт проекту дали генеральный директор НТВ Алексей Земский, председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков и вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов.

      Реалити-шоу «Идея на миллион» выйдет в эфир на телеканале НТВ грядущей осенью.


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