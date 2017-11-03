Путин согласился прыгнуть в воду с трехметровой высоты

Владимир Путин пообещал поддержку проекту создания в Крыму учебной базы по прыжкам в воду с экстремально большой высоты. При этом он сам выразил готовность прыгнуть с высоты в три метра.
Авторы проекта на форуме «Сообщество» сообщили президенту об идее создания первой в мире стационарной базы по этому виду спорта в Крыму и открытой спортивной школы по данной дисциплине. Они также рассказали, что деньги на проект есть, место тоже выбрано, однако для реализации проекта нужна административная поддержка. Глава государства пообещал посодействовать, передает «Интерфакс».
Собеседники российского лидера рассказали, как увидели на полуострове пожилую женщину с надписью «турист в Крыму уже инвестор». Путин поинтересовался: «Бабушку не заставляете прыгать?».
Крымчане предложили Путину посетить регион, чтобы ознакомиться с работой проекта. Путин в ответ пошутил, что прыгать с экстремальной высоты не будет. При этом он добавил, что может прыгнуть с трех метров. Участники встречи пообещали, что такая высота найдется.
Собеседники российского лидера рассказали, как увидели на полуострове пожилую женщину с надписью «турист в Крыму уже инвестор». Путин поинтересовался: «Бабушку не заставляете прыгать?».
Крымчане предложили Путину посетить регион, чтобы ознакомиться с работой проекта. Путин в ответ пошутил, что прыгать с экстремальной высоты не будет. При этом он добавил, что может прыгнуть с трех метров. Участники встречи пообещали, что такая высота найдется.
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