Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Путина впечатлил масштаб работы некомерческих организаций. Москва, общественные движения, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутина впечатлил масштаб работы некомерческих организаций

    Путина впечатлил масштаб работы некомерческих организаций

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    Путина впечатлил масштаб работы некомерческих организаций

    Путина впечатлил масштаб работы некомерческих организаций

    Путина впечатлил масштаб работы некомерческих организаций

      Граждане России должны иметь широкие возможности по контролю за деятельностью властей. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Москве на форуме «Сообщество», в котором принимают участие гражданские активисты, представители некоммерческих организаций и политики. Эта дискуссионная площадка организована Общественной палатой.

      Каждая страница в представленной внушительной папке кому-то поможет поверить себя, открыть в себе силы, чтобы начать новую жизнь или же просто найти единомышленников. Все это проекты благотворительных и некомерческих организаций. Десятки идей, большинство из которых обязательно реализуют в регионах. Часть была представлена на стендах форума. Но в совокупности проекты эти затрагивают все стороны нашей жизни — от развития туризма в Крыму, например, до организации мобильных хосписов.

      Общая сумма президентских грантов, которые получили некомерческие организации из 79 регионов страны, составила 2 миллиарда 250 миллионов рублей. А сам президент приехал на форум, когда работа в секциях была в самом разгаре. 16 тысяч оригинальных инициатив, которые нужно успеть обсудить, выдвинули участники форума. С энтузиастами Владимир Путин общался около часа. Крымчане, например, рассказали президенту про школу прыжков со скалы.

      Владимира Путина впечатлил масштаб той работы, которую проводят некомерческие организации. Эту работу государство будет поддерживать и дальше. Об этом глава государства рассказал актеру инклюзивного театра Яну Кузнецову.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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