Путина впечатлил масштаб работы некомерческих организаций

Граждане России должны иметь широкие возможности по контролю за деятельностью властей. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Москве на форуме «Сообщество», в котором принимают участие гражданские активисты, представители некоммерческих организаций и политики. Эта дискуссионная площадка организована Общественной палатой.

Каждая страница в представленной внушительной папке кому-то поможет поверить себя, открыть в себе силы, чтобы начать новую жизнь или же просто найти единомышленников. Все это проекты благотворительных и некомерческих организаций. Десятки идей, большинство из которых обязательно реализуют в регионах. Часть была представлена на стендах форума. Но в совокупности проекты эти затрагивают все стороны нашей жизни — от развития туризма в Крыму, например, до организации мобильных хосписов.



Общая сумма президентских грантов, которые получили некомерческие организации из 79 регионов страны, составила 2 миллиарда 250 миллионов рублей. А сам президент приехал на форум, когда работа в секциях была в самом разгаре. 16 тысяч оригинальных инициатив, которые нужно успеть обсудить, выдвинули участники форума. С энтузиастами Владимир Путин общался около часа. Крымчане, например, рассказали президенту про школу прыжков со скалы.



Владимира Путина впечатлил масштаб той работы, которую проводят некомерческие организации. Эту работу государство будет поддерживать и дальше. Об этом глава государства рассказал актеру инклюзивного театра Яну Кузнецову.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.