Российские бомбардировщики и подлодка нанесли удар по ИГ в районе Абу-Кемаля

В Минобороны сообщили, что в пятницу, 3 ноября, бомбардировщики
Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли массированный ракетно-авиационный удар по террористам в районе Абу-Кемаля.
В Минобороны сообщили об ударе, который российские военные нанесли по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии в пятницу.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны: «Сегодня дальними бомбардировщиками Ту-22 и подводной лодкой „Колпино“ нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГ в районе населенного пункта Абу-Кемаль».
По словам Игоря Конашенкова, террористы в районе Абу-Кемаля понесли сокрушительный урон, передает РИА Новости. Он уточнил, что целью стали склады оружия и боеприпасов, командные пункты и места скопления террористов, которые были выявлены разведкой. Групповой удар был нанесен шестью стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 и шестью крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».
Игорь Конашенков: «Пуск крылатых ракет „Калибр“ осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км».
Конашенков также добавил, что за последние трое суток Россия провела 18 авиударов и девять ударов «Калибрами» с подлодок в Средиземном море по террористам в Сирии, сообщает «Интерфакс».
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны: «Сегодня дальними бомбардировщиками Ту-22 и подводной лодкой „Колпино“ нанесен массированный ракетно-авиационный удар по инфраструктуре и боевикам ИГ в районе населенного пункта Абу-Кемаль».
По словам Игоря Конашенкова, террористы в районе Абу-Кемаля понесли сокрушительный урон, передает РИА Новости. Он уточнил, что целью стали склады оружия и боеприпасов, командные пункты и места скопления террористов, которые были выявлены разведкой. Групповой удар был нанесен шестью стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 и шестью крылатыми ракетами морского базирования «Калибр».
Игорь Конашенков: «Пуск крылатых ракет „Калибр“ осуществлялся из подводного положения на дальность свыше 650 км».
Конашенков также добавил, что за последние трое суток Россия провела 18 авиударов и девять ударов «Калибрами» с подлодок в Средиземном море по террористам в Сирии, сообщает «Интерфакс».
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