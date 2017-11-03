В МЧС сообщили о ликвидации пожара в музее им. Пушкина

Пожарные потушили крышу одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.
Представитель столичного главка МЧС РФ: «В 16:03 пожар полностью ликвидирован».
Пожарные после ликвидации возгорания проветривают от дыма здание и занимаются проливкой, сообщает «Интерфакс».
Илья Денисов, начальник столичного главка МЧС: «Проводятся работы по проливке горючего утеплителя и мероприятия по удаления дыма из атриума выставочных коллекций».
По словам Денисова, проливка никак не повредит экспонаты коллекции.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в системе вентиляции отдела личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина в центре Москвы.
В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуированы более 30 человек.
Пожарные после ликвидации возгорания проветривают от дыма здание и занимаются проливкой, сообщает «Интерфакс».
Илья Денисов, начальник столичного главка МЧС: «Проводятся работы по проливке горючего утеплителя и мероприятия по удаления дыма из атриума выставочных коллекций».
По словам Денисова, проливка никак не повредит экспонаты коллекции.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в системе вентиляции отдела личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина в центре Москвы.
В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуированы более 30 человек.
Комментарии