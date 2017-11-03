ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    В МЧС сообщили о ликвидации пожара в музее им. Пушкина

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    • Фото: igor petrovic /igor petrovic
    В МЧС сообщили о ликвидации пожара в музее им. Пушкина

    В МЧС сообщили о ликвидации пожара в музее им. Пушкина

    В МЧС сообщили о ликвидации пожара в музее им. Пушкина
  • Фото: igor petrovic /igor petrovic

    • Пожарные потушили крышу одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

    Представитель столичного главка МЧС РФ: «В 16:03 пожар полностью ликвидирован».

    Пожарные после ликвидации возгорания проветривают от дыма здание и занимаются проливкой, сообщает «Интерфакс».

    Илья Денисов, начальник столичного главка МЧС: «Проводятся работы по проливке горючего утеплителя и мероприятия по удаления дыма из атриума выставочных коллекций».

    По словам Денисова, проливка никак не повредит экспонаты коллекции.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в системе вентиляции отдела личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина в центре Москвы.

    смотретьПожарные вскрывают крышу горящего здания музея им. Пушкина
    Пожарные вскрывают крышу горящего здания музея им. Пушкина
    В экстренных службах пояснили, что горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. На месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Из здания эвакуированы более 30 человек.

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