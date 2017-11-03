Пожарные вскрывают крышу горящего здания музея им. Пушкина

В одном из зданий Пушкинского музея произошло возгорание в вентиляционной системе, пожар перешел под кровлю. На место прибыли 10
пожарно-спасательных подразделений.
По информации «Интерфакса», источник возгорания был ликвидирован. Пожар произошел в отделе личных коллекций Пушкинского музея. Возгорание началось в системе вентиляции.
Источник: «Источник возгорания ликвидирован. Это было не главное здание музея, а одно из зданий, на Волхонке, 10».
Тем не менее работа на месте продолжается. Из-под кровли валит серый дым. На крышу поднялись несколько десятков пожарных, которые начали проливку. Они вскрывают крышу с помощью циркулярных пил. Движение по Волхонке из-за ЧП перекрыто.
Источник: «Источник возгорания ликвидирован. Это было не главное здание музея, а одно из зданий, на Волхонке, 10».
Тем не менее работа на месте продолжается. Из-под кровли валит серый дым. На крышу поднялись несколько десятков пожарных, которые начали проливку. Они вскрывают крышу с помощью циркулярных пил. Движение по Волхонке из-за ЧП перекрыто.
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