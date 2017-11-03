Песков прокомментировал слова Трампа о возможной встрече с Путиным

Возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа прокомментировали в Кремле.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, возможная встреча двух лидеров не исключается.
Дмитрий Песков: «Мы не исключаем возможности проведения такой встречи. Действительно, она сейчас согласовывается. Как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас».
Ранее глава Белого дома рассказал в интервью каналу Fox News, что хотел бы встретиться с российским президентом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Он будет проходить с 6 по 11 ноября.
Дмитрий Песков: «Мы не исключаем возможности проведения такой встречи. Действительно, она сейчас согласовывается. Как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас».
Ранее глава Белого дома рассказал в интервью каналу Fox News, что хотел бы встретиться с российским президентом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Он будет проходить с 6 по 11 ноября.
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