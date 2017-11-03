Трамп заявил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Владимиром Путиным во время визита в
Азиатско-Тихоокеанский регион.
Как передает телеканал Fox News, во время возможной встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме американский лидер собирается обсудить с Путиным ситуацию в Северной Корее, Сирии и на Украине.
Дональд Трамп: «Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным. Это важно, потому что они (Россия — прим.ред) могут помочь нам с Северной Кореей и Сирией. Нам нужно поговорить об Украине».
Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября. На нем будут присутствовать главы 21 государства. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что график встреч на саммите еще не сверстан, потому увернно заявлять о переговорах Владимира Путина с американским коллегой пока рано.
Дональд Трамп: «Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным. Это важно, потому что они (Россия — прим.ред) могут помочь нам с Северной Кореей и Сирией. Нам нужно поговорить об Украине».
Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября. На нем будут присутствовать главы 21 государства. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что график встреч на саммите еще не сверстан, потому увернно заявлять о переговорах Владимира Путина с американским коллегой пока рано.
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