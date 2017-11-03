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    Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

    3 комментария
    • Фото: @t_felg / twitter.com
    Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

    Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

    Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
  • Фото: @t_felg / twitter.com

    • Пережившая нападение журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы.

    Как сообщили в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Фельгенгауэр покинула больничные стены 2 ноября, передает РИА Новости.

    23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло.

    смотретьПерспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Перспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр
    Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием».

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