Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

Пережившая нападение журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы.
Как сообщили в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Фельгенгауэр покинула больничные стены 2 ноября, передает РИА Новости.
23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло.
Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием».
23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло.
Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием».
Комментарии