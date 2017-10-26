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Брифинг Марии Захаровой

    Следователь допросил раненую журналистку «Эха Москвы»

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    • Фото: Струнин Анатолий / ТАСС
    Следователь допросил раненую журналистку «Эха Москвы»

    Следователь допросил раненую журналистку «Эха Москвы»

    Следователь допросил раненую журналистку «Эха Москвы»
  • Фото: Струнин Анатолий / ТАСС

    • Следователь допросил раненую журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

    Допрос прошел в НИИ имени Склифосовского, где ведущая проходит лечение после нападения. Как сообщил РИА Новости адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин, представляющий Фельгенгауэр, следователь побеседовал с пострадавшей с разрешения врачей. Допрос длился недолго, так как говорить журналистке пока тяжело.

    Ситуация с нападением на журналистку на рабочем месте вызвала серьезное беспокойство у многих ее коллег. Так главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире «Эха Москвы» заявил, что планирует вооружить своих сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сегодня ситуацию, заявил, что каждый имеет право на самозащиту.

    Дмитрий Песков: «Что касается Муратова, каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым, конечно, с оговоркой, что они должны строго соответствовать действующему законодательству».

    При этом он уточнил, что введение каких-либо дополнительных законодательных мер для усиления защиты журналистов сейчас не обсуждается.

    смотретьОпубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»
    Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»
    Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.

    Пострадавшую журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Ее состояние постепенно улучшается — ведущая самостоятельно дышит и уже может говорить. При этом врачи отмечают, что Фельгенгауэр сможет вернуться к работе в эфире.

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