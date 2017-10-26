Следователь допросил раненую журналистку «Эха Москвы»

Следователь допросил раненую журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.
Допрос прошел в НИИ имени Склифосовского, где ведущая проходит лечение после нападения. Как сообщил РИА Новости адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин, представляющий Фельгенгауэр, следователь побеседовал с пострадавшей с разрешения врачей. Допрос длился недолго, так как говорить журналистке пока тяжело.
Ситуация с нападением на журналистку на рабочем месте вызвала серьезное беспокойство у многих ее коллег. Так главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире «Эха Москвы» заявил, что планирует вооружить своих сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сегодня ситуацию, заявил, что каждый имеет право на самозащиту.
Дмитрий Песков: «Что касается Муратова, каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым, конечно, с оговоркой, что они должны строго соответствовать действующему законодательству».
При этом он уточнил, что введение каких-либо дополнительных законодательных мер для усиления защиты журналистов сейчас не обсуждается.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Пострадавшую журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Ее состояние постепенно улучшается — ведущая самостоятельно дышит и уже может говорить. При этом врачи отмечают, что Фельгенгауэр сможет вернуться к работе в эфире.
Ситуация с нападением на журналистку на рабочем месте вызвала серьезное беспокойство у многих ее коллег. Так главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов в эфире «Эха Москвы» заявил, что планирует вооружить своих сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сегодня ситуацию, заявил, что каждый имеет право на самозащиту.
Дмитрий Песков: «Что касается Муратова, каждый волен принимать те меры безопасности, которые считает необходимым, конечно, с оговоркой, что они должны строго соответствовать действующему законодательству».
При этом он уточнил, что введение каких-либо дополнительных законодательных мер для усиления защиты журналистов сейчас не обсуждается.
Напомним, 23 октября, 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Пострадавшую журналистку доставили в НИИ имени Склифосовского и прооперировали. Ее состояние постепенно улучшается — ведущая самостоятельно дышит и уже может говорить. При этом врачи отмечают, что Фельгенгауэр сможет вернуться к работе в эфире.
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