«Октябрь Live»: переворот 1917 года глазами журналиста НТВ

Крах Временного правительства и Ленин на броневике: к
100-летию Октябрьской революции на НТВ — продолжение масштабного документального спецпроекта обозревателя канала Владимира Чернышёва «Революция Live».
Документальный фильм «Октябрь Live» посвящен событиям октября 1917 года, которые изменили судьбу России и всего мира. Автор фильма Владимир Чернышёв изучил немало документов и свидетельств современников. Кроме того, в проекте приняли участие потомки исторических деятелей: внуки Льва Троцкого, Александра Керенского и Вячеслава Молотова, которые рассказали о роли своих предков в событиях столетней давности.
Кто же вышел на сцену в роковом 1917 году? Весной все внимание было приковано к членам только что сформированного Временного правительства — первого правительства свободной России. Сколько оно само будет на свободе? Представим героев — министр юстиции Александр Федорович Керенский. Он совсем скоро — в июле — станет самым молодым премьером в истории. Но во главе правительства продержится всего три месяца. До него эту должность занимал князь Львов, с его простодушными инициативами и идеализацией простого народа.
Вячеслав Никонов, историк, внук В. М. Молотова: «Временное правительство было настроено, безусловно, патриотично. То, что оно делало, это было воплощение в жизнь именно той программы, которую предлагала российская оппозиция. Как выяснилось, эта программа не была основана ни на чем».
Бывший император в это время продолжает жить как ни в чем не бывало. Он вернулся домой, а там все по-прежнему — семья, правда, арестована, охрана хамит, но распорядок дня тот же. И некогда повелителя империи это радует, как ребенка.
А в Европе набирает силу политическая эмиграция.
Владимир Чернышёв, автор фильма: «Нельзя, конечно, сказать, что русские политические эмигранты бедствуют в Европе, но ведь и не особо шикуют, даже по российским меркам. Вот, например, последняя квартира Ленина в Европе. Цюрихский дом, 3-й этаж, сейчас здесь табличка: „Здесь жил фюрер русской революции“». Крупская потом вспоминала: «Очень мрачный дом, окна можно открывать только по ночам, потому что внизу весь день работает колбасная лавка и нестерпимо воняет гнилой колбасой».
В это время в Петрограде очарованные революцией массы ждут от Временного правительства великих свершений. Ведь лучшие люди наконец пришли во власть. До того во власти были чинуши, интриганы и казнокрады. А вот теперь честнейший князь Львов стал премьером. Вот в таких условиях Ленин возвращается в Россию.
Эдуард Лимонов, писатель: «Он приехал в котелке швейцарском, таком, с коротенькими полями, которые носят все клерки и вообще. Его встретили эти работяги и сказали: слушайте, Ильич, так нельзя, в таком-то головном уборе тебя не поймут. И кто-то ему дал эту кепку, а он не знал что с ней делать».
Ленину подали закрытую машину, но ожидающая продолжения речи толпа не дала ему скрыться. Тогда он встал на броневик и с него произносил речи, в которых призывал не останавливать революционный накал — на Берлин! На Лондон! Если валить капитализм, то по всему миру. Он открыто противопоставлял свою позицию большевистскому ЦК, даже грозил уходом, если товарищи не возьмут курс на немедленный захват власти.
«Которые тут временные?» — может, конечно, и задавали этот вопрос арестованным министрам Временного правительства. Но исторический момент все равно как-то слабо ощущался. Журналист Джон Рид вспоминал: «Все происходило быстро, буднично и как-то хаотично». На столе от министров остались разбросанные бумаги. На них они пытались составить проект последнего воззвания к народу, который навсегда останется офф-лайн. Джон Рид заглянул в бумаги: почти все слова на них были зачеркнуты, на полях министры нервно рисовали квадратики и треугольники. Проект самого короткого и, наверное, самого отчаянного воззвания от министра Коновалова: «Временное правительство просит всех поддержать Временное правительство». Министров пешком через мост порвели в Петропавловскую крепость под конвоем.
Полная история октябрьского переворота в документальном фильме «Октябрь Live»: премьера во вторник, 7 ноября, в 23:40 на НТВ.
Кто же вышел на сцену в роковом 1917 году? Весной все внимание было приковано к членам только что сформированного Временного правительства — первого правительства свободной России. Сколько оно само будет на свободе? Представим героев — министр юстиции Александр Федорович Керенский. Он совсем скоро — в июле — станет самым молодым премьером в истории. Но во главе правительства продержится всего три месяца. До него эту должность занимал князь Львов, с его простодушными инициативами и идеализацией простого народа.
Вячеслав Никонов, историк, внук В. М. Молотова: «Временное правительство было настроено, безусловно, патриотично. То, что оно делало, это было воплощение в жизнь именно той программы, которую предлагала российская оппозиция. Как выяснилось, эта программа не была основана ни на чем».
Бывший император в это время продолжает жить как ни в чем не бывало. Он вернулся домой, а там все по-прежнему — семья, правда, арестована, охрана хамит, но распорядок дня тот же. И некогда повелителя империи это радует, как ребенка.
А в Европе набирает силу политическая эмиграция.
Владимир Чернышёв, автор фильма: «Нельзя, конечно, сказать, что русские политические эмигранты бедствуют в Европе, но ведь и не особо шикуют, даже по российским меркам. Вот, например, последняя квартира Ленина в Европе. Цюрихский дом, 3-й этаж, сейчас здесь табличка: „Здесь жил фюрер русской революции“». Крупская потом вспоминала: «Очень мрачный дом, окна можно открывать только по ночам, потому что внизу весь день работает колбасная лавка и нестерпимо воняет гнилой колбасой».
В это время в Петрограде очарованные революцией массы ждут от Временного правительства великих свершений. Ведь лучшие люди наконец пришли во власть. До того во власти были чинуши, интриганы и казнокрады. А вот теперь честнейший князь Львов стал премьером. Вот в таких условиях Ленин возвращается в Россию.
Эдуард Лимонов, писатель: «Он приехал в котелке швейцарском, таком, с коротенькими полями, которые носят все клерки и вообще. Его встретили эти работяги и сказали: слушайте, Ильич, так нельзя, в таком-то головном уборе тебя не поймут. И кто-то ему дал эту кепку, а он не знал что с ней делать».
Ленину подали закрытую машину, но ожидающая продолжения речи толпа не дала ему скрыться. Тогда он встал на броневик и с него произносил речи, в которых призывал не останавливать революционный накал — на Берлин! На Лондон! Если валить капитализм, то по всему миру. Он открыто противопоставлял свою позицию большевистскому ЦК, даже грозил уходом, если товарищи не возьмут курс на немедленный захват власти.
«Которые тут временные?» — может, конечно, и задавали этот вопрос арестованным министрам Временного правительства. Но исторический момент все равно как-то слабо ощущался. Журналист Джон Рид вспоминал: «Все происходило быстро, буднично и как-то хаотично». На столе от министров остались разбросанные бумаги. На них они пытались составить проект последнего воззвания к народу, который навсегда останется офф-лайн. Джон Рид заглянул в бумаги: почти все слова на них были зачеркнуты, на полях министры нервно рисовали квадратики и треугольники. Проект самого короткого и, наверное, самого отчаянного воззвания от министра Коновалова: «Временное правительство просит всех поддержать Временное правительство». Министров пешком через мост порвели в Петропавловскую крепость под конвоем.
Полная история октябрьского переворота в документальном фильме «Октябрь Live»: премьера во вторник, 7 ноября, в 23:40 на НТВ.
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