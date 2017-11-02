Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!
2 ноября, 15:00
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    Израильские ВВС нанесли удар по Сирии

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    Израильские ВВС нанесли удар по Сирии

    Израильские ВВС нанесли удар по Сирии

    Израильские ВВС нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по четырем объектам на территории Сирии.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.

    Источник: «По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа».

    В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались от комментариев.

    Ранее командование сирийской армии уже сообщало об ударах со стороны Израиля. Так в конце октября позиции правительственных войск Сирии в провинции Кунейтра были атакованы Израилем после падения нескольких случайных снарядов на территории Голанских высот.

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