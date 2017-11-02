Израильские ВВС нанесли удар по Сирии

Израильские ВВС нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по четырем объектам на территории Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана.
Источник: «По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа».
В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались от комментариев.
Ранее командование сирийской армии уже сообщало об ударах со стороны Израиля. Так в конце октября позиции правительственных войск Сирии в провинции Кунейтра были атакованы Израилем после падения нескольких случайных снарядов на территории Голанских высот.
Источник: «По нашим данным, израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории Сирии из воздушного пространства Ливана в районе Бекаа».
В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались от комментариев.
Ранее командование сирийской армии уже сообщало об ударах со стороны Израиля. Так в конце октября позиции правительственных войск Сирии в провинции Кунейтра были атакованы Израилем после падения нескольких случайных снарядов на территории Голанских высот.
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