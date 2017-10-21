Израиль нанес удар по позициям сирийской правительственной армии

Командование сирийской армии заявило, что ее позиции в провинции Кунейтра были атакованы Израилем после падения нескольких случайных снарядов на территории Голанских высот.
Из сообщения командования армии Сирии: «Враждебный Израиль атаковал одну из позиций нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу».
Военные утверждают, что террористы открыли огонь по позициям сирийской армии в Кунейтре. В результате несколько случайных минометных снарядов в ходе боестолкновения разорвались на линии разграничения на Голанских высотах, передает РИА Новости. После этого израильская артиллерия открыла огонь.
Израильская армия в свою очередь уточнила, что решила нанести удар после того, как пять снарядов разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израиль признал, что с сирийской стороны произошел случайный перелет снарядов во время столкновения армии САР с боевиками, но тем не менее считает инцидент недопустимым посягательством на свой суверенитет.
Военные утверждают, что террористы открыли огонь по позициям сирийской армии в Кунейтре. В результате несколько случайных минометных снарядов в ходе боестолкновения разорвались на линии разграничения на Голанских высотах, передает РИА Новости. После этого израильская артиллерия открыла огонь.
Израильская армия в свою очередь уточнила, что решила нанести удар после того, как пять снарядов разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израиль признал, что с сирийской стороны произошел случайный перелет снарядов во время столкновения армии САР с боевиками, но тем не менее считает инцидент недопустимым посягательством на свой суверенитет.
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