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    Израиль нанес удар по позициям сирийской правительственной армии

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    Израиль нанес удар по позициям сирийской правительственной армии

    Израиль нанес удар по позициям сирийской правительственной армии

    Командование сирийской армии заявило, что ее позиции в провинции Кунейтра были атакованы Израилем после падения нескольких случайных снарядов на территории Голанских высот.

    Из сообщения командования армии Сирии: «Враждебный Израиль атаковал одну из позиций нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу».

    Военные утверждают, что террористы открыли огонь по позициям сирийской армии в Кунейтре. В результате несколько случайных минометных снарядов в ходе боестолкновения разорвались на линии разграничения на Голанских высотах, передает РИА Новости. После этого израильская артиллерия открыла огонь.

    Израильская армия в свою очередь уточнила, что решила нанести удар после того, как пять снарядов разорвались на контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израиль признал, что с сирийской стороны произошел случайный перелет снарядов во время столкновения армии САР с боевиками, но тем не менее считает инцидент недопустимым посягательством на свой суверенитет.

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