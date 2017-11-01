Путин заявил о готовности России поставлять газ на север Ирана

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готов поставлять газ на север Ирана через трубопроводную систему Азербайджана. Он призвал Баку и Тегеран к координации усилий с Москвой в энергетической сфере.
Владимир Путин по итогам российско-азербайджанско-иранских переговоров заявил, что у стран есть «интерес к поставке сырья друг другу».
Владимир Путин: «Например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров».
Президент призвал Тегеран и Баку к взаимодействию с российской стороной, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Хорошо известно, что Россия, Иран и Азербайджан — крупные производители углеводородов, но это не значит, что мы должны конкурировать. Это значит, что мы должны координировать свои усилия».
Глава государства также отметил, что координация в рамках ОПЕК уже дала положительные результаты. Но это, по его мнению, было бы невозможно, если к работе не присоединились страны, не входящие в картель. То же самое происходит и в рамках организации производителей газа, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «Здесь мы сотрудничаем и будем сотрудничать дальше».
Владимир Путин: «Например, мы подтверждаем свою готовность поставлять газ по трубопроводным транспортным системам Азербайджана на север Ирана, что может представлять экономическую целесообразность для наших партнеров».
Президент призвал Тегеран и Баку к взаимодействию с российской стороной, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Хорошо известно, что Россия, Иран и Азербайджан — крупные производители углеводородов, но это не значит, что мы должны конкурировать. Это значит, что мы должны координировать свои усилия».
Глава государства также отметил, что координация в рамках ОПЕК уже дала положительные результаты. Но это, по его мнению, было бы невозможно, если к работе не присоединились страны, не входящие в картель. То же самое происходит и в рамках организации производителей газа, подчеркнул президент.
Владимир Путин: «Здесь мы сотрудничаем и будем сотрудничать дальше».
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