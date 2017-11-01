Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
    Экономика стала главной темой встречи Путина с президентами Ирана и Азербайджана. Азербайджан, Иран, переговоры, терроризм, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкономика стала главной темой встречи Путина с президентами Ирана и Азербайджана

    Экономика стала главной темой встречи Путина с президентами Ирана и Азербайджана

    1 комментарий
    Экономика стала главной темой встречи Путина с президентами Ирана и Азербайджана

    Экономика стала главной темой встречи Путина с президентами Ирана и Азербайджана

    Экономика стала главной темой встречи Путина с президентами Ирана и Азербайджана

      Сегодня президенты России, Ирана и Азербайджана собрались на трехсторонний саммит в Тегеране. В центре внимания лидеров находились мировые проблемы, в первую очередь сирийская, а также экономическое сотрудничество, в том числе проекты в энергетике.

      Закрытые переговоры Путина с президентом Рухани и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи продолжались дольше, чем ожидалось. Что касается экономической тематики, то основная встреча сегодня — трехсторонний саммит, на который в Тегернан прибыл президент Азербайджана Алиев.

      Владимир Путин, президент РФ: «Мы обсуждали важные вопросы в сфере стабильности, борьбы с преступностью, с терроризмом. Но во главе угла, конечно, лежат проблемы экономического характера».

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru