Экономика стала главной темой встречи Путина с президентами Ирана и Азербайджана

Сегодня президенты России, Ирана и Азербайджана собрались на трехсторонний саммит в Тегеране. В центре внимания лидеров находились мировые проблемы, в первую очередь сирийская, а также экономическое сотрудничество, в том числе проекты в энергетике.
Закрытые переговоры Путина с президентом Рухани и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи продолжались дольше, чем ожидалось. Что касается экономической тематики, то основная встреча сегодня — трехсторонний саммит, на который в Тегернан прибыл президент Азербайджана Алиев.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы обсуждали важные вопросы в сфере стабильности, борьбы с преступностью, с терроризмом. Но во главе угла, конечно, лежат проблемы экономического характера».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы обсуждали важные вопросы в сфере стабильности, борьбы с преступностью, с терроризмом. Но во главе угла, конечно, лежат проблемы экономического характера».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Кондулукова.
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