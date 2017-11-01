Президент Ирана встретил Путина во дворце Саадабад

Владимир Путин прибыл сегодня в Тегеран для участия в трехстороннем саммите с участием России, Ирана и Азербайджана.

Президент отправился во дворец Саадабад, где его встретил Хасан Рухани. Путин поблагодарил его за организацию переговоров. Рухани в свою очередь отметил важную роль нашей страны в обеспечении мира в регионе.



Общение лидеров трех государств проходит уже во второй раз. Особое внимание планируется уделить международным проблемам, в частности, сирийскому кризису, а также сотрудничеству в разных сферах. Важной темой станут и совместные проекты в энергетике, например, совместная разведка и разработка месторождений нефти и газа на Каспии.



В ходе визита российский президент также побеседует с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а в завершение дня проведет встречу с Ильхамом Алиевым.