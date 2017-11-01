Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    Дед Мороз с командой НТВ отправился в Иркутск. Дед Мороз, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДед Мороз с командой НТВ отправился в Иркутск

    Дед Мороз с командой НТВ отправился в Иркутск

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    Дед Мороз с командой НТВ отправился в Иркутск

    Дед Мороз с командой НТВ отправился в Иркутск

    Дед Мороз с командой НТВ отправился в Иркутск

      Дед Мороз начал свое большое путешествие по стране. Масштабная акция при поддержке НТВ стартовала во Владивостоке и дойдет до самого Калининграда. В маршрутной карте Деда Мороза — почти 30 крупнейших городов. Он намерен лично побывать в детских домах и социальных учреждениях и посетить многодетные семьи. В роли помощников Деда Мороза традиционно выступят ведущие и корреспонденты НТВ.

      Начал свое турне Дед Мороз во Владивостоке, в одной из самых восточных частей нашей страны. В городской администрации прошла пресс-конференция, на которой зимний волшебник ответил на вопросы. После этого он отправился в Ледовый дворец, где покатался на коньках с детьми. Малыши услышали специально записанное для них поздравление хоккеиста Овечкина. А потом для Деда Мороза показали представление и он раздал подарки.

      Большое «Путешествие Деда Мороза» будет двигаться дальше по стране, а зимний волшебник продолжит совершать добрые дела. Следующая точка в маршруте — Иркутск.

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