Грандиозное «Путешествие Деда Мороза с НТВ» по России начинается из Владивостока

1 ноября вместе с командой телеканала НТВ всероссийский Дед Мороз начнет свое грандиозное путешествие от Владивостока до Калининграда.
Путешествие не случайно начинается именно в этот день, ведь его маршрут включает в себя 29 городов России, а общий километраж составит более 20 тысяч километров. Основная цель большой предновогодней акции — помочь тем, кому так важна встреча с Дедом Морозом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности.
В этом году главный зимний волшебник получил более 20 тысяч писем и намерен исполнить самые заветные желания жителей нашей большой страны.
Владивосток станет первым городом на путевой карте всероссийского Деда Мороза. На Дальний Восток дедушка отправился с помощниками — ведущим «Делового утра НТВ» Игорем Лантратовым и ведущей программы «Сегодня» Айной Николаевой.
Во Владивостоке Деда Мороза ждет множество важных и добрых дел: порадовать подарками ребят из детских домов и социальных учреждений, заглянуть в гости и оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, подарить ощущение чуда и праздника всем жителям города.
За время проведения акции «Путешествие Деда Мороза» в прошлом году главный зимний волшебник и команда НТВ посетили более 100 социальных учреждений, порадовали подарками 5 тысяч воспитанников школ-интернатов и детских домов, а также помогли 50 многодетным семьям и привезли атмосферу праздника в 20 городов России.
В этом году главный зимний волшебник получил более 20 тысяч писем и намерен исполнить самые заветные желания жителей нашей большой страны.
Владивосток станет первым городом на путевой карте всероссийского Деда Мороза. На Дальний Восток дедушка отправился с помощниками — ведущим «Делового утра НТВ» Игорем Лантратовым и ведущей программы «Сегодня» Айной Николаевой.
Во Владивостоке Деда Мороза ждет множество важных и добрых дел: порадовать подарками ребят из детских домов и социальных учреждений, заглянуть в гости и оказать помощь многодетным и малообеспеченным семьям, подарить ощущение чуда и праздника всем жителям города.
За время проведения акции «Путешествие Деда Мороза» в прошлом году главный зимний волшебник и команда НТВ посетили более 100 социальных учреждений, порадовали подарками 5 тысяч воспитанников школ-интернатов и детских домов, а также помогли 50 многодетным семьям и привезли атмосферу праздника в 20 городов России.
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