Команда НТВ и Дед Мороз готовы к новому путешествию

НТВ объявляет о запуске второго всероссийского «Путешествия Деда Мороза», в рамках которого будет охвачено более 20 городов России, в которых Дед Мороз из Великого Устюга с командой НТВ посетят более 200 социальных учреждений и семей. В четверг, 24 августа, генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский и губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников подписали соответствующий протокол о сотрудничестве.

Уже 1 ноября вместе с большой командой НТВ волшебник из Великого Устюга отправится в грандиозное путешествие по городам России. Основная цель проекта — исполнение заветных желаний тех, кому особенно важна встреча с великим волшебником: детей с особенностями развития и здоровья, а также ребят, оставшихся без попечения родителей, и из многодетных семей. Как и в прошлом году, в каждом городе Дед Мороз будет проводить два дня: посещать социальные учреждения и детские больницы, многодетные и малообеспеченные семьи, проводить большое мероприятие в центре города и общаться с журналистами. Маршрут в 2017 году расширится до 24 городов: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград, Москва. Посох Деда Мороза, по уже сложившейся традиции, будет оснащен волшебным зеленым шаром у наконечника, характерным символом телеканала НТВ.



Генеральным партнером путешествия в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с всероссийским Дедом Морозом и командой НТВ примут участие во всех городских мероприятиях и исполнят мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. А взрослые получат шанс испытать удачу в новом новогоднем розыгрыше одной из самых популярных российских лотерей, Русское лото, грандиозный тираж которого состоится в прямом эфире на НТВ 1 января.



Другим партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет компания «РЖД»: именно на поездах главный волшебник страны и команда НТВ совершат путешествие по России от Владивостока до Калининграда. Компания будет помогать в организации передвижения команды Деда Мороза по стране, участвовать в мероприятиях, проводимых по регионам, и оказывать содействие в съемочном процессе на территории своих объектов.



C 1 сентября на сайте НТВ.Ru появится раздел для сбора желаний. Письма Деду Морозу можно будет отправить и на ящик dedmoroz@ntv.ru. Следить за путешествием можно будет ежедневно в эфире программы «Деловое утро» и новостных выпусках программы «Сегодня», в социальных сетях и на сайте НТВ.Ru.



Алексей Земский, генеральный директор НТВ: «Развитие системы социально значимых проектов — одна из наших важнейших задач, и мы рады, что НТВ стал первопроходцем в этом направлении. „Путешествие Деда Мороза“ — то достижение канала, которое, конечно, можно выразить числовыми показателями, но не хочется. Потому что смех даже одного ребёнка бесценен. И это поважнее любой доли и рейтинга. Мы признательны руководству Вологодской области за поддержку в этом проекте, а также администрациям всех городов, которые встречают всероссийского Деда Мороз с командой НТВ»



Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области: «Одним из наиболее ярких туристических направлений Вологодского региона в зимний период является Великий Устюг — родина Деда Мороза. Ежегодно он входит в топы рейтингов по туристическим направлениям зимнего и рождественского отдыха. Порядка 250 тысяч гостей посетили сказочную родину Деда Мороза в 2016 году, когда у нас получился очень яркий и плодотворный проект по путешествию Деда Мороз, совместно с телекомпанией НТВ. Сотрудничество с НТВ и РЖД будет способствовать дальнейшему развитию нашего проекта. В этом году мы будем дарить радость общения с любимым сказочным героем еще большему числу россиян и надеемся, что в будущем это станет прочной основой для других ярких проектов».



В прошлом году Дед Мороз, звезды НТВ и первые лица телеканала проехали более 15 тысяч километров. Большое путешествие продолжалось 48 дней, Волшебник вместе с командой НТВ раздали детям тысячи подарков. На почту Деда Мороза пришло более 20 000 писем со всей России. А завершился праздник на Поклонной горе в специально возведенной Ледяной Москве.