В Крыму ответили на украинскую резолюцию о нарушении прав

В Крыму прокомментировали обновленный проект резолюции о нарушениях прав крымских татар, который Украина внесла в ООН.
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что подобными резолюциями киевские власти стремятся отвести внимание от собственных проблем.
Ефим Фикс, вице-спикер крымского парламента: «Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример».
В парламенте республики также напомнили, что крымско-татарский язык имеет статус государственного, сообщает РИА Новости.
Ефим Фикс: «Эти глупости, которые распространяют, наши „друзья“, — это вверх цинизма, даже не политиканство, а чистейшая наглость и вранье. Цинизм постановки вопроса в таком ключе очевиден, потому что конституция Республики Крым определила в качестве государственных три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Более того, мы сегодня работаем над законом „О языках“, идет дискуссия со всеми слоями населениями и заинтересованными сторонами, чтобы граждане имели возможность изучать в том числе свой родной язык».
Ранее сообщалось, что в резолюции украинские власти требуют от России отменить запрет организации «Меджлис крымско-татарского народа», а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках. Голосование по резолюции в Третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН пройдет в середине ноября. После этого, как ожидается, документ вынесут на всеобщее голосование в ГА в декабре.
Ефим Фикс, вице-спикер крымского парламента: «Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример».
В парламенте республики также напомнили, что крымско-татарский язык имеет статус государственного, сообщает РИА Новости.
Ефим Фикс: «Эти глупости, которые распространяют, наши „друзья“, — это вверх цинизма, даже не политиканство, а чистейшая наглость и вранье. Цинизм постановки вопроса в таком ключе очевиден, потому что конституция Республики Крым определила в качестве государственных три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Более того, мы сегодня работаем над законом „О языках“, идет дискуссия со всеми слоями населениями и заинтересованными сторонами, чтобы граждане имели возможность изучать в том числе свой родной язык».
Ранее сообщалось, что в резолюции украинские власти требуют от России отменить запрет организации «Меджлис крымско-татарского народа», а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках. Голосование по резолюции в Третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН пройдет в середине ноября. После этого, как ожидается, документ вынесут на всеобщее голосование в ГА в декабре.
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