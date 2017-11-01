Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму

Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму.
Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко, в резолюции требуют от России отменить запрет организации «Меджлис крымскотатарского народа», а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках. Отмечается, что международные организации должны получить доступ в Крым.
Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. После этого, как ожидается, в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в ГА.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый «очень сильный и жесткий» проект резолюции по правам человека в Крыму.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Дипломат сообщил, что голосование по резолюции в Третьем комитете пройдет в середине ноября. После этого, как ожидается, в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в ГА.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев внесет в ООН новый «очень сильный и жесткий» проект резолюции по правам человека в Крыму.
Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей республики высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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