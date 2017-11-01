РФ начнет поставки говядины и птицы в Саудовскую Аравию

РФ в ближайшее время может начать поставки говядины, мяса мелкого рогатого скота, птицы и их субпродуктов в Саудовскую Аравию.
Как говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи между представителями ведомства и Агентства по пищевой продукции и ветеринарным препаратам королевства (SFDA), «завершена работа по получению доступа на рынок Саудовской Аравии российской говядины, мяса мелкого рогатого скота, мяса птицы и их субпродуктов, а также другой продукции животного происхождения, включая готовую мясную продукцию, молочную продукцию и пищевое яйцо».
При этом Россельхознадзор получил право самостоятельно утверждать российские предприятия, соответствующие требованиям Саудовской Аравии и прошедшие проверки, для поставок своей продукции в королевство.
Из сообщения Россельхознадзора: «Поставки могут начаться незамедлительно после включения российских предприятий в список предприятий, утвержденных на экспорт в королевство Саудовская Аравия. Эта техническая работа будет завершена SFDA в течение нескольких дней».
Ранее в сентябре управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции.
При этом Россельхознадзор получил право самостоятельно утверждать российские предприятия, соответствующие требованиям Саудовской Аравии и прошедшие проверки, для поставок своей продукции в королевство.
Из сообщения Россельхознадзора: «Поставки могут начаться незамедлительно после включения российских предприятий в список предприятий, утвержденных на экспорт в королевство Саудовская Аравия. Эта техническая работа будет завершена SFDA в течение нескольких дней».
Ранее в сентябре управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции.
Комментарии