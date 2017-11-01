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    РФ начнет поставки говядины и птицы в Саудовскую Аравию

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    • Фото: Reuters © 2017, Jose Luis Gonzalez
    РФ начнет поставки говядины и птицы в Саудовскую Аравию

    РФ начнет поставки говядины и птицы в Саудовскую Аравию

    РФ начнет поставки говядины и птицы в Саудовскую Аравию
  • Фото: Reuters © 2017, Jose Luis Gonzalez

    • РФ в ближайшее время может начать поставки говядины, мяса мелкого рогатого скота, птицы и их субпродуктов в Саудовскую Аравию.

    Как говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи между представителями ведомства и Агентства по пищевой продукции и ветеринарным препаратам королевства (SFDA), «завершена работа по получению доступа на рынок Саудовской Аравии российской говядины, мяса мелкого рогатого скота, мяса птицы и их субпродуктов, а также другой продукции животного происхождения, включая готовую мясную продукцию, молочную продукцию и пищевое яйцо».

    При этом Россельхознадзор получил право самостоятельно утверждать российские предприятия, соответствующие требованиям Саудовской Аравии и прошедшие проверки, для поставок своей продукции в королевство.

    Из сообщения Россельхознадзора: «Поставки могут начаться незамедлительно после включения российских предприятий в список предприятий, утвержденных на экспорт в королевство Саудовская Аравия. Эта техническая работа будет завершена SFDA в течение нескольких дней».

    Ранее в сентябре управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции.

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