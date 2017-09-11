Саудовская Аравия открыла границу для говядины и яиц из России

Саудовская Аравия сняла запрет на поставки говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц из России.
Как объяснили в управлении Саудовской Аравии по продовольствию, поставки были разрешены в ответ на «предпринятые меры со стороны соответствующих служб России по контролю над заболеваниями». Технические специалисты ведомства сочли их достаточными для снятия запрета.
Информацию об отмене запрета уже подтвердили в Россельхознадзоре. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, добиться этого удалось благодаря «мерам по контролю за такими заболеваниями как ящур, бешенство, птичий грипп, а также мерам по контролю за качеством и безопасностью производимой животноводческой продукции», передает РИА Новости.
При этом она подчеркнула, что теперь Россельхознадзору предстоит уточнить технические аспекты и условия поставок. Только после этого экспорт станет возможен.
Информацию об отмене запрета уже подтвердили в Россельхознадзоре. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, добиться этого удалось благодаря «мерам по контролю за такими заболеваниями как ящур, бешенство, птичий грипп, а также мерам по контролю за качеством и безопасностью производимой животноводческой продукции», передает РИА Новости.
При этом она подчеркнула, что теперь Россельхознадзору предстоит уточнить технические аспекты и условия поставок. Только после этого экспорт станет возможен.
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