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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    Астроклимат испорчен давно: директор Пулковской обсерватории ответил на неудобные вопросы. Санкт-Петербург, астрономия, скандалы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАстроклимат испорчен давно: директор Пулковской обсерватории ответил на неудобные вопросы

    Астроклимат испорчен давно: директор Пулковской обсерватории ответил на неудобные вопросы

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    Астроклимат испорчен давно: директор Пулковской обсерватории ответил на неудобные вопросы

    Астроклимат испорчен давно: директор Пулковской обсерватории ответил на неудобные вопросы

    Астроклимат испорчен давно: директор Пулковской обсерватории ответил на неудобные вопросы

      Несмотря на то, что руководство Пулковской обсерватории собрало журналистов для освещения научно-популярного фестиваля, директору не удалось избежать темы скандальной застройки в защитной зоне.

      В Пулковской обсерватории готовятся к открытию научно-популярного фестиваля. 5 и 6 ноября на «Пулковском меридиане» будут говорить о тайнах Вселенной. Например, расскажут о поисках внеземной жизни, космической погоде, а также о зависимости биржевых цен от солнечной активности.

      Однако журналистов, которых сегодня пригласили в обсерваторию, интересовали совсем другие вопросы. А именно судьба научного учреждения в свете недавнего скандала, связанного с застройкой буферной зоны обсерватории.

      Напомним, что почти год продолжается строительство первой очереди масштабного комплекса «Планетоград». Не жалеет ли директор Пулковской обсерватории, что в осенью 2016-го единолично согласовал очень спорный, по мнению некоторых астрономов, проект застройки? Оказывается, Ихсанов не жалеет о содеянном.

      Назар Ихсанов, директор Пулковской обсерватории: «Проблема с засветкой у нас присутствует уже почти 20 лет. В хорошую погоду звезды могут увидеть в телескопе только профессионалы. В плохую погоду, когда туман, в районе обсерватории небо просто горит от засветки. Вы ее увидите реально. На таком небе что-то наблюдать уже 20 лет как невозможно».

      Засветка — это и аэропорт поблизости, и «Экспофорум», и еще множество зданий, расположенных вдоль Пулковского шоссе. Их уже не снести. А вот перенести обсерваторию можно. На Кавказ. Так считает Назар Ихсанов. Но это не физический переезд, подчеркивает директор, а лишь перенос наблюдательных программ. Недалеко от Кисловодска уже работает современная солнечная станция. А результатами ее работы астрономы пользуются в Петербурге.

      Назар Ихсанов, директор Пулковской обсерватории: «Мы хотели и пытаемся получить дополнительное финансирование для приобретения нового телескопа и установки его на Кавказе. Это оказалось очень-очень непросто. Это просто связано с бюрократическими проблемами».

      По мнению директора, обсерватория на Пулковских высотах должна превратить в некий учебный центр. Здесь оставят 26-дюймовый рефрактор с историей, собираются капитально отремонтировать здания и перейти на современный формат.

      «Потеряли ли мы самую знаменитую Пулковскую обсерваторию?» — спросили журналисты директора. «Вопрос философский»,- говорит Ихсанов, добавляя, что потеряли давно, а астроклимат тут явно не подходящий.

      Корреспондент НТВ Дарья Криволапова       с подробностями.

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