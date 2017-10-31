Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    «Лаборатория Касперского» выявила новую хакерскую атаку на банки России

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    • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников
    «Лаборатория Касперского» выявила новую хакерскую атаку на банки России

    «Лаборатория Касперского» выявила новую хакерскую атаку на банки России

    «Лаборатория Касперского» выявила новую хакерскую атаку на банки России
  • Фото: РИА Новости, Кирилл Каллиников

    • Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую целевую атаку на финансовые организации России, Армении и Малайзии.

    В компании рассказали, что заражение происходит через целевые фишинговые письма с вредоносными вложениями в формате .chm. Обычно такое письмо представляет собой стандартный запрос на открытие счета. Однако, когда сотрудник банка его открывает, вирус проникает в корпоративную сеть.

    После этого хакеры получают доступ к инфраструктуре банка и могут следить за работниками с помощью камер на мониторах компьютеров. Таким образом злоумышленники некоторое время изучают информацию, а потом совершают перевод денег со счетов банка, передает РИА Новости.

    В «Лаборатории Касперского» напомнили, что первая волна атак началась в июле 2017 года, после этого атаки периодически повторяются до сих пор. Свое название Silence (тишина) атака получила за незаметность и скрытность, так как для ее проведения хакеры используют легитимные администраторские инструменты.



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