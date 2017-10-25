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    Вирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки

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    • Фото: Reuters © 2017, Kacper Pempel
    Вирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки

    Вирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки

    Вирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки
  • Фото: Reuters © 2017, Kacper Pempel

    • Как сообщили в компании Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать крупнейшие российские банки, однако ему это не удалось.

    В компании Group-IB считают неудачная атака вируса-шифровальщика BadRabbit на российские банки продемонстрировала более качественную защиту финансовых организаций от кибератак, если сравнивать ее с компаниями небанковского сектора.

    Илья Сачков, генеральный директор и основной владелец Group-IB: «Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, — у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее».

    По словам Сачкова, в числе безуспешно атакованных вирусом финансовых организаций есть банки из топ-20, но какие именно, он не назвал.

    В компании Group-IB также заявили, что определили имя домена, с которого началось распространение вируса-шифровальщика BadRabbit. В компании подчеркнули, что основная волна распространения BadRabbit уже завершилась, хотя возможно еще будут происходить единичные случаи заражения, цитирует ТАСС.

    смотретьХакеры атаковали агентство «Интерфакс»
    Хакеры атаковали агентство «Интерфакс»
    Напомним, во вторник вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информагентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, в петербургском СМИ заявили, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем. Специалисты полагают, что новый вирус BadRabbit имеет много общего с шифровальщиком, получившим название Petya, который летом нарушил работу десятков компаний по всему миру.

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