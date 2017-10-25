Вирус BadRabbit безуспешно пытался атаковать российские банки

Как сообщили в компании
Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать крупнейшие российские банки, однако ему это не удалось.
В компании Group-IB считают неудачная атака вируса-шифровальщика BadRabbit на российские банки продемонстрировала более качественную защиту финансовых организаций от кибератак, если сравнивать ее с компаниями небанковского сектора.
Илья Сачков, генеральный директор и основной владелец Group-IB: «Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, — у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее».
По словам Сачкова, в числе безуспешно атакованных вирусом финансовых организаций есть банки из топ-20, но какие именно, он не назвал.
В компании Group-IB также заявили, что определили имя домена, с которого началось распространение вируса-шифровальщика BadRabbit. В компании подчеркнули, что основная волна распространения BadRabbit уже завершилась, хотя возможно еще будут происходить единичные случаи заражения, цитирует ТАСС.
Напомним, во вторник вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информагентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, в петербургском СМИ заявили, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем. Специалисты полагают, что новый вирус BadRabbit имеет много общего с шифровальщиком, получившим название Petya, который летом нарушил работу десятков компаний по всему миру.
Илья Сачков, генеральный директор и основной владелец Group-IB: «Основные сложные атаки происходят против банков. Банки как боксер, который больше дерется, — у него лучше практика, и, соответственно, он сильнее».
По словам Сачкова, в числе безуспешно атакованных вирусом финансовых организаций есть банки из топ-20, но какие именно, он не назвал.
В компании Group-IB также заявили, что определили имя домена, с которого началось распространение вируса-шифровальщика BadRabbit. В компании подчеркнули, что основная волна распространения BadRabbit уже завершилась, хотя возможно еще будут происходить единичные случаи заражения, цитирует ТАСС.
Напомним, во вторник вирус-шифровальщик нарушил работу аэропорта Одессы, киевского метрополитена и министерства инфраструктуры Украины. В России хакерской атаке подверглись информагентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка». Впрочем, в петербургском СМИ заявили, что сайт издания был взломан, а вирус здесь ни при чем. Специалисты полагают, что новый вирус BadRabbit имеет много общего с шифровальщиком, получившим название Petya, который летом нарушил работу десятков компаний по всему миру.
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