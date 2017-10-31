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    В Минстрое назвали среднюю зарплату работников ЖКХ

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    В Минстрое назвали среднюю зарплату работников ЖКХ

    В Минстрое назвали среднюю зарплату работников ЖКХ

    В Минстрое назвали среднюю зарплату работников ЖКХ
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Директор департамента ЖКХ Минстроя РФ Елена Солнцева рассказала, сколько в среднем зарабатывают работники отрасли.

    По ее словам, средняя заработная плата работников ЖКХ в России составляет около 38 тысяч рублей, передает РИА Новости.

    Елена Солнцева, директор департамента ЖКХ Минстроя РФ: «Если говорить в целом по стране, то это порядка 38 тысяч рублей».

    Представитель ведомства добавила, что при этом полностью укомплектованным штатом сотрудников располагают лишь 5% управляющих компаний.

    Ранее, накануне глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что российские врачи зарабатывают в среднем 53 тысячи рублей, а младшие сестры или санитары — чуть более 19 тысяч рублей.

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