В Минздраве назвали среднюю зарплату российского врача

Глава Минздрава Вероника Скворцова на Конгрессе национальной медицинской палаты «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения» сообщила, сколько в среднем в месяц получают врач и медсестра.

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Средняя месячная зарплата российских врачей за первое полугодие 2017 году составила почти 53 тысячи рублей, младшей сестры или санитара — чуть более 19 тысяч рублей.



По данным Росстата, которые есть в распоряжении у министра, с 2012 года зарплата врачей увеличилась на 48%, а младшего персонала — на 75%. Почти все российские медработники переведены на эффективный контракт.



Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «На эффективный контракт переведено уже 2,3 млн работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении».



В регионах, по словам Скворцовой, продолжается работа по увеличению доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55% — 60%. Исходя из доклада министра, сейчас в РФ осталось только пять регионов с низкой долей оклада (20% — 29%), в 2014-м таких было 56. В ведомстве подчеркивают, что правильная структура оплаты труда позволит снизить несправедливую иногда разницу зарплат между сотрудниками разных регионов или имеющих одинаковую квалификацию.