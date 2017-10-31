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    В Петербурге вспоминают жертв крушения А321 над Синаем. авиационные катастрофы и происшествия, Египет, памятные даты, самолеты, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге вспоминают жертв крушения А321 над Синаем

    В Петербурге вспоминают жертв крушения А321 над Синаем

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    В Петербурге вспоминают жертв крушения А321 над Синаем

    В Петербурге вспоминают жертв крушения А321 над Синаем

    В Петербурге вспоминают жертв крушения А321 над Синаем

      В России сегодня вспоминают жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом. 31 октября 2015 года лайнер компании «Когалымавиа», совершавший рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение. По случаю второй годовщины трагедии во всех церквях Северной столицы проходят памятные панихиды. Родственники погибших пришли на богослужение в Троице-Измайловский собор.

      Колокол Исаакиевского собора в память о жертвах этой катастрофы ударил 224 раза — по числу погибших. Во всех храмах Санкт-Петербурга идут поминальные панихиды, которые заканчиваются колокольным звоном.

      На Румболовской горе во Всеволожском районе Ленинградской области состоится церемония открытия мемориала «Сад памяти» в память о людях, жизнь которых оборвала эта трагедия. Завтра в Феодоровском соборе Северной столицы пройдет концерт, посвященный памяти жертв крушения самолета А321. На днях на Серафимовском кладбище, где захоронены неопознанные останки погибших, открылся памятник «Сложенные крылья».

      Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года. Airbus авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли. Подробности — в материале корреспондента НТВ Ильи Федосова.

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