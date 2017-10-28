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    В Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем. авиационные катастрофы и происшествия, памятники, памятные даты, Санкт-Петербург, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем

    В Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем

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    • Фото: gov.spb.ru
    В Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем

    В Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем

    В Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем
    • Фото: gov.spb.ru

      • Мемориал «Сложенные крылья», посвященный погибшим в авиакатастрофе над Синаем, открыли на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

      Как сообщает пресс-служба Смольного, мемориал находится на месте захоронения неидентифицированных останков жертв трагедии, которые были преданы земле 20 мая.

      Памятник представляет собой сложенные два крыла и черный саркофаг с именами погибших. На аллее, которая ведет к памятнику, высадили туи.

      смотретьСад памяти и скорбный монумент: как Петербург встретит годовщину авиакатастрофы над Синаем
      Сад памяти и скорбный монумент: как Петербург встретит годовщину авиакатастрофы над Синаем
      Еще один монумент, посвященный авиакатастрофе, будет открыт 31 октября в Ленинградской области.

      Airbus российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. На борту была заложена бомба, погибли 224 человека.

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