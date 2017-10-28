В Петербурге открыли памятник жертвам катастрофы над Синаем

Мемориал «Сложенные крылья», посвященный погибшим в авиакатастрофе над Синаем, открыли на Серафимовском кладбище в
Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба Смольного, мемориал находится на месте захоронения неидентифицированных останков жертв трагедии, которые были преданы земле 20 мая.
Памятник представляет собой сложенные два крыла и черный саркофаг с именами погибших. На аллее, которая ведет к памятнику, высадили туи.
Еще один монумент, посвященный авиакатастрофе, будет открыт 31 октября в Ленинградской области.
Airbus российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. На борту была заложена бомба, погибли 224 человека.
Памятник представляет собой сложенные два крыла и черный саркофаг с именами погибших. На аллее, которая ведет к памятнику, высадили туи.
Еще один монумент, посвященный авиакатастрофе, будет открыт 31 октября в Ленинградской области.
Airbus российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. На борту была заложена бомба, погибли 224 человека.
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