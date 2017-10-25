Сад памяти и скорбный монумент: как Петербург встретит годовщину авиакатастрофы над Синаем

На
пресс-конференции в Петербурге рассказали, как идет подготовка памятных мероприятий ко второй годовщине теракта в небе над Синайским полуостровом, когда в авиакатастрофе рейса 9168 погибли 224 человека.
Памятник жертвам авиакатастрофы над Синаем откроют 28 октября на Серафимовском кладбище. На месте, где захоронены останки погибших, которые было невозможно идентифицировать. Это семь человек. Перед встречей с журналистами председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков заехал и лично проверил, как идет благоустройство мемориала в память о жертвах трагедии.
Монумент уже установлен. Памятник представляет собой сложенные два крыла и черный саркофаг с именами погибших. На аллее, которая ведет к памятнику, высадили туи.
За два года, прошедшие с момента катастрофы, обращения родственников к психологам МЧС не прекращаются. Но люди стараются смириться с горем. Некоторые родители, потерявшие своих детей, обратились в органы опеки с просьбой об усыновлении. Социальный комитет им в этом вопросе всячески помогает. Кроме того, в семье Салакбековых, потерявших в той трагедии двух детей, в этом году родились двойняшки.
О радости и горе каждой семьи знают в фонде «Рейс 9268». В том числе сейчас в нем собирают деньги на лечение от лейкемии двух мальчиков, которые в той авиакатастрофе потеряли родителей.
31 октября, в годовщину трагедии, во всех храмах Петербурга в память о погибших колокола ударят 224 раза. А во Всеволожске на Румболовской горе в этот день откроется Сад памяти.
Монумент уже установлен. Памятник представляет собой сложенные два крыла и черный саркофаг с именами погибших. На аллее, которая ведет к памятнику, высадили туи.
За два года, прошедшие с момента катастрофы, обращения родственников к психологам МЧС не прекращаются. Но люди стараются смириться с горем. Некоторые родители, потерявшие своих детей, обратились в органы опеки с просьбой об усыновлении. Социальный комитет им в этом вопросе всячески помогает. Кроме того, в семье Салакбековых, потерявших в той трагедии двух детей, в этом году родились двойняшки.
О радости и горе каждой семьи знают в фонде «Рейс 9268». В том числе сейчас в нем собирают деньги на лечение от лейкемии двух мальчиков, которые в той авиакатастрофе потеряли родителей.
31 октября, в годовщину трагедии, во всех храмах Петербурга в память о погибших колокола ударят 224 раза. А во Всеволожске на Румболовской горе в этот день откроется Сад памяти.
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