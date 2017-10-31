Лавров: Россия не будет просить Запад об отмене санкций

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет просить Запад об отмене санкций.
Такое заявление министр сделал на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.
Сергей Лавров: «Мы не можем и не будем просить о снятии санкции, тем более что нам говорят: сделайте что-нибудь хорошее с точки зрения Запада, и тогда будет предлог санкции снять».
По мнению Лаврова, в этом предложении «содержится понимание того, что санкции — бессмысленное занятие, абсолютно политизированная позиция тех, кто хочет и Россию наказать, и завоевать конкурентные преимущества». Он пояснил, что вводя санкции в отношении РФ, США пытаются потеснить Россию на европейском рынке энергетики и вооружений. Однако, подчеркнул министр, Россия по-прежнему открыта к развитию отношений с Евросоюзом теми темпами, к которым будет готов Брюссель.
Сергей Лавров: «Приходится слышать на фоне этих событий спекуляции о том, что Россия заинтересована в слабом Евросоюзе, стремится его расколоть. Это не соответствует действительности. Мы хотим — и всегда об этом говорили — видеть Евросоюз, нашего соседа и ключевого торгово-экономического партнера — сильным, единым и независимым международным игроком, способным самостоятельно определять свои приоритеты на основе устойчивого баланса национальных интересов всех своих стран-членов, а не только на основе позиций агрессивного меньшинства в том, что касается политики на российском направлении».
Разумеется, добавил Лавров, Россия при этом продолжит свой внешнеполитический курс и «будет укреплять сотрудничество с теми государствами, которые избавились от идеологических шор в своих экономических отношениях с зарубежными партнерами». Тем более что в ЕС все чаще звучит недовольство сложившейся ситуацией в отношениях Москвы и Брюсселя, заключил министр.
Сергей Лавров: «Я думаю, что рано или поздно эти слова должны все-таки воплотиться в практические дела. Посмотрим».
Напомним, Евросоюз ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц в марте 2014 года, с тех пор список расширялся и неоднократно продлевался на полгода. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы в европейских банках должны быть заморожены. Россия приняла ответные меры.
Сергей Лавров: «Мы не можем и не будем просить о снятии санкции, тем более что нам говорят: сделайте что-нибудь хорошее с точки зрения Запада, и тогда будет предлог санкции снять».
По мнению Лаврова, в этом предложении «содержится понимание того, что санкции — бессмысленное занятие, абсолютно политизированная позиция тех, кто хочет и Россию наказать, и завоевать конкурентные преимущества». Он пояснил, что вводя санкции в отношении РФ, США пытаются потеснить Россию на европейском рынке энергетики и вооружений. Однако, подчеркнул министр, Россия по-прежнему открыта к развитию отношений с Евросоюзом теми темпами, к которым будет готов Брюссель.
Сергей Лавров: «Приходится слышать на фоне этих событий спекуляции о том, что Россия заинтересована в слабом Евросоюзе, стремится его расколоть. Это не соответствует действительности. Мы хотим — и всегда об этом говорили — видеть Евросоюз, нашего соседа и ключевого торгово-экономического партнера — сильным, единым и независимым международным игроком, способным самостоятельно определять свои приоритеты на основе устойчивого баланса национальных интересов всех своих стран-членов, а не только на основе позиций агрессивного меньшинства в том, что касается политики на российском направлении».
Разумеется, добавил Лавров, Россия при этом продолжит свой внешнеполитический курс и «будет укреплять сотрудничество с теми государствами, которые избавились от идеологических шор в своих экономических отношениях с зарубежными партнерами». Тем более что в ЕС все чаще звучит недовольство сложившейся ситуацией в отношениях Москвы и Брюсселя, заключил министр.
Сергей Лавров: «Я думаю, что рано или поздно эти слова должны все-таки воплотиться в практические дела. Посмотрим».
Напомним, Евросоюз ввел персональные санкции в отношении россиян и российских юридических лиц в марте 2014 года, с тех пор список расширялся и неоднократно продлевался на полгода. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы в европейских банках должны быть заморожены. Россия приняла ответные меры.
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