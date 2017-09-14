Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан и компаний РФ

Евросоюз принял окончательное решение о продлении до марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юрлиц России, которых ЕС обвиняет в подрыве суверенитета Украины.
ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении РФ, действие которых истекает 15 сентября. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
В черном списке — порядка 150 человек и около 40 компаний.
Из постановления Совета ЕС: «14 сентября 2017 года Совет продлил на шесть месяцев ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Напомним, индивидуальные ограничения были введены в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлевались на полгода. Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а санкционное давление непродуктивно.
В черном списке — порядка 150 человек и около 40 компаний.
Из постановления Совета ЕС: «14 сентября 2017 года Совет продлил на шесть месяцев ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Напомним, индивидуальные ограничения были введены в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлевались на полгода. Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а санкционное давление непродуктивно.
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