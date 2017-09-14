Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 17:38

    Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан и компаний РФ

    1 комментарий

    Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан и компаний РФ

    Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против граждан и компаний РФ

    Евросоюз принял окончательное решение о продлении до марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юрлиц России, которых ЕС обвиняет в подрыве суверенитета Украины.

    ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении РФ, действие которых истекает 15 сентября. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

    В черном списке — порядка 150 человек и около 40 компаний.

    Из постановления Совета ЕС: «14 сентября 2017 года Совет продлил на шесть месяцев ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

    Напомним, индивидуальные ограничения были введены в марте 2014 года, с тех пор они регулярно продлевались на полгода. Между тем в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, а санкционное давление непродуктивно.

    Новости по теме

    Санкции против РФ и ответные меры

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru