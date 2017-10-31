Полиция Украины: Осмаев и Окуева отказались от охраны после июньского покушения

Украинские правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на автомобиль, в котором находился выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, и его жена Амина Окуева. Их машину в Киевской области обстреляли неизвестные.
Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что Осмаев и Окуева отказались от охраны после нападения, которое произошло в начале лета.
Ярослав Тракало, пресс-секретарь Нацполиции Украины: «Когда истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента».
О причинах, по которым супруги решили отказаться от охраны, не сообщается. Машину, в которой ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, накануне расстреляли неизвестные. Это произошло на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Женщина от полученных ранений скончалась, ее муж получил травмы. Обстоятельства нападения выясняют следственно-оперативные группы. После этого инцидента в Киевской области ввели план-перехват «Сирена».
Выходец из Чечни Адам Осмаев и Амина Окуева принимали участие в силовой операции в Донбассе. Осмаев вместе с земляком Русланом Мадаевым и уроженцем Казахстана Ильёй Пьянзиным входили в экстремистскую группу. Квартиру, расположенную в Одесской области, они превратили в конспиративную базу.
Всех троих удалось выявить и обезвредить зимой 2012 года. Это случилось после того, как у них дома случайно сработала самодельная бомба. При взрыве Мадаев погиб, Пьянзин был задержан. Он рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что вместе с подельниками готовил взрывчатку для покушений на Владимира Путина, который в то время занимал пост премьер-министра, и главу Чечни Рамзана Кадырова.
Ярослав Тракало, пресс-секретарь Нацполиции Украины: «Когда истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента».
О причинах, по которым супруги решили отказаться от охраны, не сообщается. Машину, в которой ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, накануне расстреляли неизвестные. Это произошло на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Женщина от полученных ранений скончалась, ее муж получил травмы. Обстоятельства нападения выясняют следственно-оперативные группы. После этого инцидента в Киевской области ввели план-перехват «Сирена».
Выходец из Чечни Адам Осмаев и Амина Окуева принимали участие в силовой операции в Донбассе. Осмаев вместе с земляком Русланом Мадаевым и уроженцем Казахстана Ильёй Пьянзиным входили в экстремистскую группу. Квартиру, расположенную в Одесской области, они превратили в конспиративную базу.
Всех троих удалось выявить и обезвредить зимой 2012 года. Это случилось после того, как у них дома случайно сработала самодельная бомба. При взрыве Мадаев погиб, Пьянзин был задержан. Он рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что вместе с подельниками готовил взрывчатку для покушений на Владимира Путина, который в то время занимал пост премьер-министра, и главу Чечни Рамзана Кадырова.
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