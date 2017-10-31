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    Полиция Украины: Осмаев и Окуева отказались от охраны после июньского покушения

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    • Фото: facebook.com
    Полиция Украины: Осмаев и Окуева отказались от охраны после июньского покушения

    Полиция Украины: Осмаев и Окуева отказались от охраны после июньского покушения

    Полиция Украины: Осмаев и Окуева отказались от охраны после июньского покушения
  • Фото: facebook.com

    • Украинские правоохранители разбираются в обстоятельствах нападения на автомобиль, в котором находился выходец из Чечни Адам Осмаев, ранее обвиняемый в подготовке покушения на Владимира Путина, и его жена Амина Окуева. Их машину в Киевской области обстреляли неизвестные.

    Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что Осмаев и Окуева отказались от охраны после нападения, которое произошло в начале лета.

    Ярослав Тракало, пресс-секретарь Нацполиции Украины: «Когда истек срок предоставления госохраны, они отказались от охраны после нескольких месяцев с момента инцидента».

    О причинах, по которым супруги решили отказаться от охраны, не сообщается. Машину, в которой ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, накануне расстреляли неизвестные. Это произошло на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Женщина от полученных ранений скончалась, ее муж получил травмы. Обстоятельства нападения выясняют следственно-оперативные группы. После этого инцидента в Киевской области ввели план-перехват «Сирена».

    Выходец из Чечни Адам Осмаев и Амина Окуева принимали участие в силовой операции в Донбассе. Осмаев вместе с земляком Русланом Мадаевым и уроженцем Казахстана Ильёй Пьянзиным входили в экстремистскую группу. Квартиру, расположенную в Одесской области, они превратили в конспиративную базу.

    смотретьПод Киевом расстреляли автомобиль участников силовой операции в Донбассе Осмаева и Окуевой
    Под Киевом расстреляли автомобиль участников силовой операции в Донбассе Осмаева и Окуевой
    Всех троих удалось выявить и обезвредить зимой 2012 года. Это случилось после того, как у них дома случайно сработала самодельная бомба. При взрыве Мадаев погиб, Пьянзин был задержан. Он рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что вместе с подельниками готовил взрывчатку для покушений на Владимира Путина, который в то время занимал пост премьер-министра, и главу Чечни Рамзана Кадырова.

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