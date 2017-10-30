Компания SpaceX отправила на орбиту спутник и успешно вернула нижнюю ступень ракеты

В американской компании SpaceX сообщили об успешной посадке первой ступени
ракеты-носителя Falcon 9 после запуска спутника связи на орбиту.
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником для Южной Кореи в расчетные 22:34 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.
В компании SpaceX сообщили, что первая ступень ракеты совершила успешную вертикальную посадку на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.
Falcon 9 выводит на орбиту коммерческий телекоммуникационный спутник Koreasat 5A для южнокорейской компании KTsat. Спутник предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала, а также обеспечения связи между судами.
Напомним, компания SpaceX разработала технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную первую ступень ракеты-носителя, чтобы позже использовать ее повторно и удешевить последующие запуски.
В компании SpaceX сообщили, что первая ступень ракеты совершила успешную вертикальную посадку на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.
Falcon 9 выводит на орбиту коммерческий телекоммуникационный спутник Koreasat 5A для южнокорейской компании KTsat. Спутник предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала, а также обеспечения связи между судами.
Напомним, компания SpaceX разработала технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную первую ступень ракеты-носителя, чтобы позже использовать ее повторно и удешевить последующие запуски.
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