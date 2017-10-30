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    Компания SpaceX отправила на орбиту спутник и успешно вернула нижнюю ступень ракеты

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    • Фото: @SpaceX / twitter.com
    Компания SpaceX отправила на орбиту спутник и успешно вернула нижнюю ступень ракеты

    Компания SpaceX отправила на орбиту спутник и успешно вернула нижнюю ступень ракеты

    Компания SpaceX отправила на орбиту спутник и успешно вернула нижнюю ступень ракеты
  • Фото: @SpaceX / twitter.com

    • В американской компании SpaceX сообщили об успешной посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 после запуска спутника связи на орбиту.

    Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником для Южной Кореи в расчетные 22:34 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

    В компании SpaceX сообщили, что первая ступень ракеты совершила успешную вертикальную посадку на платформу «Of Course I Still Love You» в Атлантическом океане.

    Falcon 9 выводит на орбиту коммерческий телекоммуникационный спутник Koreasat 5A для южнокорейской компании KTsat. Спутник предназначен для передачи телевизионного и интернет-сигнала, а также обеспечения связи между судами.

    смотретьSpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе
    SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе
    Напомним, компания SpaceX разработала технологию, позволяющую возвращать на Землю отработанную первую ступень ракеты-носителя, чтобы позже использовать ее повторно и удешевить последующие запуски.

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