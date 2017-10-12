SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе

Американская компания SpaceX осуществила запуск спутника и осуществила управляемый спуск нижней ступени ракеты Falcon 9 на плавучую платформу.
Ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник SES 11/EchoStar 105. А сохраненная после запуска в феврале первая ступень ракеты Falcon 9, совершила успешную управляемую посадку на платформу в Атлантическом океане.
Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX. Там и прозвучало сообщение об успешной посадки первой ступени ракеты на плавучую платформу.
В компании SpaceX подчеркнули, что этот элемент ракеты-носителя уже использовался при запуске грузового корабля Dragon к МКС в феврале этого года. И что компания планирует повторно использовать эту же ступень и в будущем.
Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX. Там и прозвучало сообщение об успешной посадки первой ступени ракеты на плавучую платформу.
В компании SpaceX подчеркнули, что этот элемент ракеты-носителя уже использовался при запуске грузового корабля Dragon к МКС в феврале этого года. И что компания планирует повторно использовать эту же ступень и в будущем.
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