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    SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе. США, космонавтика, космос, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВSpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе

    SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе

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    • Фото: SpaceX / facebook.com
    SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе

    SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе

    SpaceX вывела на орбиту спутник и вернула нижнюю ступень ракеты, которая уже бывала в космосе
    • Фото: SpaceX / facebook.com

      • Американская компания SpaceX осуществила запуск спутника и осуществила управляемый спуск нижней ступени ракеты Falcon 9 на плавучую платформу.

      Ракета-носитель Falcon 9, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник SES 11/EchoStar 105. А сохраненная после запуска в феврале первая ступень ракеты Falcon 9, совершила успешную управляемую посадку на платформу в Атлантическом океане.

      Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX. Там и прозвучало сообщение об успешной посадки первой ступени ракеты на плавучую платформу.

      В компании SpaceX подчеркнули, что этот элемент ракеты-носителя уже использовался при запуске грузового корабля Dragon к МКС в феврале этого года. И что компания планирует повторно использовать эту же ступень и в будущем.

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