SpaceX успешно запустила «грузовик» Dragon к МКС

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС).
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим «грузовиком» стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Dragon доставит на МКС около 2,5 тонн грузов: продукты, материалы для научных экспериментов, в том числе устойчивые к антибиотикам бактерии.
Специалистам SpaceX также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.
Особенность сегодняшнего запуска в том, что он был произведен с комплекса 39А, который не использовался с момента завершения эксплуатации многоразовых шаттлов в 2011 году.
был отменен за 13 секунд до старта в целях предосторожности — возникло подозрение, что в ракете могут быть неполадки.
Специалистам SpaceX также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.
Особенность сегодняшнего запуска в том, что он был произведен с комплекса 39А, который не использовался с момента завершения эксплуатации многоразовых шаттлов в 2011 году.
был отменен за 13 секунд до старта в целях предосторожности — возникло подозрение, что в ракете могут быть неполадки.
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