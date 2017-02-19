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  • 19.02, 20:03

SpaceX успешно запустила «грузовик» Dragon к МКС

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SpaceX успешно запустила «грузовик» Dragon к МКС

SpaceX успешно запустила «грузовик» Dragon к МКС

SpaceX успешно запустила «грузовик» Dragon к МКС
  • Фото Associated Press © 2017

    • Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС).

    Ракета-носитель Falcon 9 с космическим «грузовиком» стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Dragon доставит на МКС около 2,5 тонн грузов: продукты, материалы для научных экспериментов, в том числе устойчивые к антибиотикам бактерии.

    Специалистам SpaceX также удалось в очередной раз осуществить управляемый спуск нижней ступени ракеты на специально оборудованный посадочный комплекс.

    Особенность сегодняшнего запуска в том, что он был произведен с комплекса 39А, который не использовался с момента завершения эксплуатации многоразовых шаттлов в 2011 году.

    Пуск должен был состояться еще накануне, 18 февраля, однако был отменен за 13 секунд до старта в целях предосторожности — возникло подозрение, что в ракете могут быть неполадки.

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