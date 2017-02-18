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  • 18.02, 19:52
SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon за 13 секунд до старта. НАСА, США, запуски ракет, космос, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon за 13 секунд до старта

1 комментарий
  • Фото Reuters © 2017, Joe Skipper
SpaceX отменила запуск <nobr>ракеты-носителя</nobr> Falcon за 13 секунд до старта

SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon за 13 секунд до старта

SpaceX отменила запуск <nobr>ракеты-носителя</nobr> Falcon за 13 секунд до старта
  • Фото Reuters © 2017, Joe Skipper

    • Американская компания SpaceX в последний момент отменила запуск корабля Dragon из-за технических неполадок.

    Отмена произошла за 13 секунд до старта. Такие решение было принято исходя из мер предосторожности, сообщает NASA.




    Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и доставить на орбиту около 2,5 тонны груза. Перед запуском NASA сообщало, что экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.

    Следующая попытка запуска, согласно планам, произойдет в 9:38 по местному времени в воскресенье (17:38 мск).

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