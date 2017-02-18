SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon за 13 секунд до старта

Отмена произошла за 13 секунд до старта. Такие решение было принято исходя из мер предосторожности, сообщает NASA.Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и доставить на орбиту около 2,5 тонны груза. Перед запуском NASA сообщало, что экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.Следующая попытка запуска, согласно планам, произойдет в 9:38 по местному времени в воскресенье (17:38 мск).