SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon за 13 секунд до старта

Американская компания SpaceX в последний момент отменила запуск корабля Dragon
из-за технических неполадок.
Отмена произошла за 13 секунд до старта. Такие решение было принято исходя из мер предосторожности, сообщает NASA.
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и доставить на орбиту около 2,5 тонны груза. Перед запуском NASA сообщало, что экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.
Следующая попытка запуска, согласно планам, произойдет в 9:38 по местному времени в воскресенье (17:38 мск).
SCRUB! Today's launch of @SpaceX Dragon to the @Space_Station has been called off. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/ppY9WgZCYS— NASA (@NASA) 18 февраля 2017 г.
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и доставить на орбиту около 2,5 тонны груза. Перед запуском NASA сообщало, что экипаж МКС обеспечен достаточным запасом воды и провианта.
Следующая попытка запуска, согласно планам, произойдет в 9:38 по местному времени в воскресенье (17:38 мск).
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