Голодец призвала учителей не игнорировать язык рэп-баттлов

Школьная программа по русскому языку не отвечает требованиям реальной жизни и результатам, ожидаемым от выпускников, заявила
вице-премьер РФ Ольга Голодец.
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Ольга Голодец, вице-премьер РФ: «Программа по русскому языку не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем».
Голодец добавила, что школьная программа, в частности, не выставляет требований по словарному запасу ребенка и не проверяет его, зато требует от детей выполнять задания, которые часто ставят их в тупик. Как пример Голодец упомянула фонетический разбор слова.
Ольга Голодец: «Мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик».
Кроме того, отметила вице-спикер, современная школа не должна игнорировать разрыв между нормативным русским языком литературных классиков и языком рэп-баттлов и интернет-среды.
Ольга Голодец: «Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слушали Оксимирона? Вы можете? Это же надо прочитать и потом долго вникать. А молодежь понимает с ходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя».
Экспертному сообществу и Минобрнауки РФ следует переосмыслить, «чему и как мы учим ребенка» и «провести ревизию» всех образовательных целей, заключила Голодец.
Голодец добавила, что школьная программа, в частности, не выставляет требований по словарному запасу ребенка и не проверяет его, зато требует от детей выполнять задания, которые часто ставят их в тупик. Как пример Голодец упомянула фонетический разбор слова.
Ольга Голодец: «Мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик».
Кроме того, отметила вице-спикер, современная школа не должна игнорировать разрыв между нормативным русским языком литературных классиков и языком рэп-баттлов и интернет-среды.
Ольга Голодец: «Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слушали Оксимирона? Вы можете? Это же надо прочитать и потом долго вникать. А молодежь понимает с ходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя».
Экспертному сообществу и Минобрнауки РФ следует переосмыслить, «чему и как мы учим ребенка» и «провести ревизию» всех образовательных целей, заключила Голодец.
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