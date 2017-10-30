Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Голодец призвала учителей не игнорировать язык рэп-баттлов

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Голодец призвала учителей не игнорировать язык <nobr>рэп-баттлов</nobr>

    Голодец призвала учителей не игнорировать язык рэп-баттлов

    Голодец призвала учителей не игнорировать язык <nobr>рэп-баттлов</nobr>
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Школьная программа по русскому языку не отвечает требованиям реальной жизни и результатам, ожидаемым от выпускников, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

    Ольга Голодец, вице-премьер РФ: «Программа по русскому языку не привязана к результату. Просто огромное количество часов, и непонятно, какие ожидания мы выставляем».

    Голодец добавила, что школьная программа, в частности, не выставляет требований по словарному запасу ребенка и не проверяет его, зато требует от детей выполнять задания, которые часто ставят их в тупик. Как пример Голодец упомянула фонетический разбор слова.

    Ольга Голодец: «Мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет, который просто всех детей ставит в тупик».

    Кроме того, отметила вице-спикер, современная школа не должна игнорировать разрыв между нормативным русским языком литературных классиков и языком рэп-баттлов и интернет-среды.

    Ольга Голодец: «Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слушали Оксимирона? Вы можете? Это же надо прочитать и потом долго вникать. А молодежь понимает с ходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык. Он есть, его игнорировать нельзя».

    Экспертному сообществу и Минобрнауки РФ следует переосмыслить, «чему и как мы учим ребенка» и «провести ревизию» всех образовательных целей, заключила Голодец.

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