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    Исторический рэп-баттл: в Лос-Анджелесе неподражаемый Oxxxymiron «уронил Запад»

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    • Фото: @norimyxxxo / twitter.com
    Исторический <nobr>рэп-баттл</nobr>: в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> неподражаемый Oxxxymiron «уронил Запад»

    Исторический рэп-баттл: в Лос-Анджелесе неподражаемый Oxxxymiron «уронил Запад»

    Исторический <nobr>рэп-баттл</nobr>: в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> неподражаемый Oxxxymiron «уронил Запад»
  • Фото: @norimyxxxo / twitter.com

    • В соцсети активно обсуждают громкое событие этой ночи — баттл между российским рэпером Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и американским исполнителем MC Dizaster (Бачир Ягами) на международном турнире World Domination.

    Состязание прошло на английском языке. Первым начал выступать Dizaster: «Слышал, у России семь тысяч ядерных ракет. Вы что с ними делать-то собираетесь?!»

    Американский рэпер слишком напирал на юмор «ниже пояса». В то же время Oxxxymiron уже по традиции проявил себя как интеллектуал: начал с фразы из фильма «Брат», много говорил о международных отношениях, межнациональных конфликтах, а в финальном раунде сделал отсылку к голливудской классике — фильму «Касабланка», сообщает сайт Вести.Ru.

    В Twitter появились первые комментарии соперников, Dizaster назвал Мирона необыкновенным, а Oxxxymiron написал, что «уронил Запад».







    С мнением россиянина согласны многие из тех, кто посмотрел схватку. В соцсетях с самого утра поздравляет Мирона с победой.










    Баттл проходил без судей, победителя формально не было. Oxxxymiron стал первым русскоязычным рэпером в истории турнира World Domination. СМИ отмечают, что россиянин смог достойно представить себя и страну на площадке мирового уровня.

    По данным Forbes, в этом году 32-летний Фёдоров занял 44-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 миллиона долларов.

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