Исторический рэп-баттл: в Лос-Анджелесе неподражаемый Oxxxymiron «уронил Запад»

В соцсети активно обсуждают громкое событие этой ночи — баттл между российским рэпером Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и американским исполнителем MC Dizaster (Бачир Ягами) на международном турнире World Domination.
Состязание прошло на английском языке. Первым начал выступать Dizaster: «Слышал, у России семь тысяч ядерных ракет. Вы что с ними делать-то собираетесь?!»
Американский рэпер слишком напирал на юмор «ниже пояса». В то же время Oxxxymiron уже по традиции проявил себя как интеллектуал: начал с фразы из фильма «Брат», много говорил о международных отношениях, межнациональных конфликтах, а в финальном раунде сделал отсылку к голливудской классике — фильму «Касабланка», сообщает сайт Вести.Ru.
В Twitter появились первые комментарии соперников, Dizaster назвал Мирона необыкновенным, а Oxxxymiron написал, что «уронил Запад».
С мнением россиянина согласны многие из тех, кто посмотрел схватку. В соцсетях с самого утра поздравляет Мирона с победой.
Баттл проходил без судей, победителя формально не было. Oxxxymiron стал первым русскоязычным рэпером в истории турнира World Domination. СМИ отмечают, что россиянин смог достойно представить себя и страну на площадке мирового уровня.
По данным Forbes, в этом году 32-летний Фёдоров занял 44-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 миллиона долларов.
Американский рэпер слишком напирал на юмор «ниже пояса». В то же время Oxxxymiron уже по традиции проявил себя как интеллектуал: начал с фразы из фильма «Брат», много говорил о международных отношениях, межнациональных конфликтах, а в финальном раунде сделал отсылку к голливудской классике — фильму «Касабланка», сообщает сайт Вести.Ru.
В Twitter появились первые комментарии соперников, Dizaster назвал Мирона необыкновенным, а Oxxxymiron написал, что «уронил Запад».
Amazing night we did it! @norimyxxxo u were incredible ✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️✊️💯🇷🇺🇺🇸🇷🇺🇺🇸🇷🇺🇺🇸💯🇷🇺🇺🇸💯🇺🇸🇷🇺— DIZASTER (@MRDIZASTER) 16 октября 2017 г.
Я роняю Запад, у— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.
С мнением россиянина согласны многие из тех, кто посмотрел схватку. В соцсетях с самого утра поздравляет Мирона с победой.
Окси снял корону русского батл-рэпа, чтобы вместо нее надеть корону мирового!#Оксимирон #Oxxxymiron #Dizaster #OxxxymironVsDizaster— Эдгард 🅴 (@EdgardSan2) 16 октября 2017 г.
наконец-то все на своих местах: гнойный в шоу на стс, Мирон в LA роняет запад 👍🏼#oxxxymiron #KOTD— hound (@vysockayaa) 16 октября 2017 г.
«Для вас Россия это там где водка и райчик, но знай, для нас баттлы не просто набор рифм и панчей».— Антон Касьянов (@Anton__Kasyanov) 16 октября 2017 г.
Oxxxymiron#Oxxxymiron #Dizaster pic.twitter.com/B8Mo6FEdjG
Баттл проходил без судей, победителя формально не было. Oxxxymiron стал первым русскоязычным рэпером в истории турнира World Domination. СМИ отмечают, что россиянин смог достойно представить себя и страну на площадке мирового уровня.
По данным Forbes, в этом году 32-летний Фёдоров занял 44-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 миллиона долларов.
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