Исторический рэп-баттл: в Лос-Анджелесе неподражаемый Oxxxymiron «уронил Запад»

наконец-то все на своих местах: гнойный в шоу на стс, Мирон в LA роняет запад 👍🏼 #oxxxymiron #KOTD

«Для вас Россия это там где водка и райчик, но знай, для нас баттлы не просто набор рифм и панчей».



Oxxxymiron#Oxxxymiron #Dizaster pic.twitter.com/B8Mo6FEdjG