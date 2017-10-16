Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    «Скажи, американец, в чем сила?»: Oxxxymiron и Dizaster сошлись в рэп-баттле

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    • Фото: kotd.tv
    «Скажи, американец, в чем сила?»: Oxxxymiron и Dizaster сошлись в <nobr>рэп-баттле</nobr>

    «Скажи, американец, в чем сила?»: Oxxxymiron и Dizaster сошлись в рэп-баттле

    «Скажи, американец, в чем сила?»: Oxxxymiron и Dizaster сошлись в <nobr>рэп-баттле</nobr>
  • Фото: kotd.tv

    • В Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination состоялся рэп-поединок между россиянином Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и американцом Dizaster (Бачир Ягами).

    Окси начал выступление известной цитатой из фильма «Брат»: «Вот скажи, американец, в чем сила?». Также россиянин заявил, что Ягами — ливанец по происхождению — выступает под американским флагом, пока войска США убивают жителей Ближнего Востока. Dizaster в ответ разразился бранью на русском языке.

    В конце своего выступления Фёдоров выразил уверенность, что это состязание сможет помочь наладить отношения между Россией и США, арабами и евреями.

    Россиянин впервые участвовал в международном турнире World Domination. По словам зрителей, дебют получился впечатляющим. На битве присутствовало около 80% русскоговорящих зрителей. Результаты словесной схватки пока не разглашаются. Однако в Twitter Мирона появилась многозначительная реплика: «Я роняю Запад».




    В комментариях россиянина начали поздравлять с победой. Некоторые даже предложили провести баттл со звездой американского рэпа Eminem.








    Резкий рост интереса к баттл-рэпу в России был отмечен после сражения Oxxxymiron и Вячеслава «Гнойного» Машнова. Всего за сутки видео набрало около 7 млн просмотров.

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