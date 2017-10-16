«Скажи, американец, в чем сила?»: Oxxxymiron и Dizaster сошлись в рэп-баттле

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Лос-Анджелесе в рамках международного турнира World Domination состоялся рэп-поединок между россиянином Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) и американцом Dizaster (Бачир Ягами).
Окси начал выступление известной цитатой из фильма «Брат»: «Вот скажи, американец, в чем сила?». Также россиянин заявил, что Ягами — ливанец по происхождению — выступает под американским флагом, пока войска США убивают жителей Ближнего Востока. Dizaster в ответ разразился бранью на русском языке.
В конце своего выступления Фёдоров выразил уверенность, что это состязание сможет помочь наладить отношения между Россией и США, арабами и евреями.
Россиянин впервые участвовал в международном турнире World Domination. По словам зрителей, дебют получился впечатляющим. На битве присутствовало около 80% русскоговорящих зрителей. Результаты словесной схватки пока не разглашаются. Однако в Twitter Мирона появилась многозначительная реплика: «Я роняю Запад».
В комментариях россиянина начали поздравлять с победой. Некоторые даже предложили провести баттл со звездой американского рэпа Eminem.
Резкий рост интереса к баттл-рэпу в России был отмечен после сражения Oxxxymiron и Вячеслава «Гнойного» Машнова. Всего за сутки видео набрало около 7 млн просмотров.
В конце своего выступления Фёдоров выразил уверенность, что это состязание сможет помочь наладить отношения между Россией и США, арабами и евреями.
Россиянин впервые участвовал в международном турнире World Domination. По словам зрителей, дебют получился впечатляющим. На битве присутствовало около 80% русскоговорящих зрителей. Результаты словесной схватки пока не разглашаются. Однако в Twitter Мирона появилась многозначительная реплика: «Я роняю Запад».
Я роняю Запад, у— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 16 октября 2017 г.
В комментариях россиянина начали поздравлять с победой. Некоторые даже предложили провести баттл со звездой американского рэпа Eminem.
Россия гордится!!!Победитель!— sotnechka (@alena_alien) 16 октября 2017 г.
Кажется, я впервые испытала гордость за кого-то, поздравляю, Родной!— просто попутчица (@winonaESSEKER) 16 октября 2017 г.
Мирон! Прости, что я не верил в это! Мои поздравления, бро!— Роман Хорошун (@roma_va_bank) 16 октября 2017 г.
Резкий рост интереса к баттл-рэпу в России был отмечен после сражения Oxxxymiron и Вячеслава «Гнойного» Машнова. Всего за сутки видео набрало около 7 млн просмотров.
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