Задержан организатор иркутского дома престарелых, где из-за пожара погибли люди

Следователи сообщили о задержании организатора дома престарелых в Иркутске, где в результате пожара погибли три человека.
Управление СКР по Иркутской области сообщило о задержании женщины, устроившей в Иркутске частный дом престарелых. Напомним, 18 октября в доме произошел пожар, в результате которого погибли три пожилые женщины.
Пресс-служба СУ СК по Иркутской области: «В настоящее время следователями задержана организатор дома престарелых, с ней работают следователи. Кроме того, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, изъята документация».
Следователи возбудили еще два уголовных дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее по факту пожара было возбуждено два уголовных дела.
По версии следователей, причиной пожара в доме престарелых стало короткое замыкание в сушильной машине. При пожаре пострадали 14 пожилых людей, 9 из них были госпитализированы, 4 доставлены в реанимацию. Позднее три женщины скончались.
Местные власти установили, что частный дом престарелых, где произошел пожар, не значился в реестре поставщиков социальных услуг Иркутской области и был учрежден всего за две недели до пожара.
Пресс-служба СУ СК по Иркутской области: «В настоящее время следователями задержана организатор дома престарелых, с ней работают следователи. Кроме того, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, изъята документация».
Следователи возбудили еще два уголовных дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее по факту пожара было возбуждено два уголовных дела.
По версии следователей, причиной пожара в доме престарелых стало короткое замыкание в сушильной машине. При пожаре пострадали 14 пожилых людей, 9 из них были госпитализированы, 4 доставлены в реанимацию. Позднее три женщины скончались.
Местные власти установили, что частный дом престарелых, где произошел пожар, не значился в реестре поставщиков социальных услуг Иркутской области и был учрежден всего за две недели до пожара.
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