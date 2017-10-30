Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Задержан организатор иркутского дома престарелых, где из-за пожара погибли люди

    комментировать

    Задержан организатор иркутского дома престарелых, где из-за пожара погибли люди

    Задержан организатор иркутского дома престарелых, где <nobr>из-за</nobr> пожара погибли люди

    Следователи сообщили о задержании организатора дома престарелых в Иркутске, где в результате пожара погибли три человека.

    Управление СКР по Иркутской области сообщило о задержании женщины, устроившей в Иркутске частный дом престарелых. Напомним, 18 октября в доме произошел пожар, в результате которого погибли три пожилые женщины.

    Пресс-служба СУ СК по Иркутской области: «В настоящее время следователями задержана организатор дома престарелых, с ней работают следователи. Кроме того, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, изъята документация».

    смотретьСК возбудил дело после пожара в иркутском доме престарелых
    СК возбудил дело после пожара в иркутском доме престарелых
    Следователи возбудили еще два уголовных дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ранее по факту пожара было возбуждено два уголовных дела.

    По версии следователей, причиной пожара в доме престарелых стало короткое замыкание в сушильной машине. При пожаре пострадали 14 пожилых людей, 9 из них были госпитализированы, 4 доставлены в реанимацию. Позднее три женщины скончались.

    Местные власти установили, что частный дом престарелых, где произошел пожар, не значился в реестре поставщиков социальных услуг Иркутской области и был учрежден всего за две недели до пожара.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru