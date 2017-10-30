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    Число жертв пожара в частном доме престарелых в Иркутске возросло

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    Число жертв пожара в частном доме престарелых в Иркутске возросло

    Число жертв пожара в частном доме престарелых в Иркутске возросло

    Число жертв пожара в частном доме престарелых в Иркутске возросло

    Умерла пожилая женщина, пострадавшая во время пожара в доме престарелых в Иркутске.

    Сообщение пресс-службы Минздрава Иркутской области: «84-летняя женщина, находившаяся в тяжелом состоянии в связи с сопутствующими заболеваниями, скончалась 29 октября. Сейчас в больнице остаются двое из числа пострадавших, один из них — в палате интенсивной терапии».

    В результате пожара, который произошел в Иркутске 18 октября, пострадали 14 пожилых людей. Девяти из них потребовалась госпитализация, двое скончались ранее. По предварительным данным, причиной пожара в двухэтажном кирпичном коттедже на Курортной улице стало короткое замыкание сушильной машины.

    смотретьСК возбудил дело после пожара в иркутском доме престарелых
    СК возбудил дело после пожара в иркутском доме престарелых
    Местные власти установили, что частный дом престарелых, где произошел пожар, не значился в реестре поставщиков социальных услуг Иркутской области и был официально учрежден за две недели до пожара.

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