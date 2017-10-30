«Чудо техники» на НТВ подарило «Технологию бессмертия»

В Москве готовится к выпуску книга ведущего НТВ Сергея Малозёмова «Технология бессмертия». Она основана на исследованиях, проведенных в ходе съемок программы «Чудо техники» и документальных фильмов из цикла «Научные расследования Сергея Малозёмова».
В новой книге автор разбирает самые популярные мифы о влиянии науки и техники на здоровье и жизнь человека. И либо доказывает их, либо опровергает, опираясь исключительно на факты и научные исследования. Как влияет на наше здоровье электромагнитное излучение? На самом ли деле опасны мобильные телефоны, Wi-Fi-роутеры и микроволновые печи? Что может получить от анализа ДНК обычный человек? На самом ли деле ГМО-продукты убивают нас? Что хуже — курение или сидячий образ жизни? Как минимизировать воздействие стресса? Жизнь в городе: урбанизация, загазованность воздуха — как спастись? Когда наука победит рак? На эти и многие другие вопросы Сергей Малозёмов постоянно отвечает в своей авторской программе «Чудо техники» на НТВ, а теперь накопленные материалы будут доступны и в печатной версии.
Сергей Малозёмов: «Снимая программу „Чудо техники“ и каждый день встречаясь с научными и техническими специалистами из самых разных областей, я убедился: они совсем не похожи на безумцев, мечтающих уничтожить всё живое. Я видел перед собой людей, искренне увлечённых своим делом, желающих узнать, как устроен мир вокруг нас, и сделать его более удобным и безопасным местом. Наука и технологии реально помогают нам жить дольше и счастливей», — рассказал Сергей Малозёмов.
Ранее в этом году в печать уже вышла книга «Еда живая и мертвая — 5 принципов здорового питания», основанная на материалах другой программы Сергея Малозёмова — «Еда живая и мертвая» на НТВ.
«Чудо техники» — выходящий с 2012 года на канале НТВ телепроект о том, как новейшие технологии и научные знания меняют нашу жизнь. Автор — Сергей Малозёмов — репортер с медицинским образованием, он путешествует по всему миру и общается с авторами самых интересных исследований и изобретений. Специально для зрителей НТВ Сергей и его команда вместе с экспертами и героями испытывают современные бытовые приборы, электронные гаджеты, а также проверяют рекламу популярных технических новинок.
Сергей Малозёмов: «Снимая программу „Чудо техники“ и каждый день встречаясь с научными и техническими специалистами из самых разных областей, я убедился: они совсем не похожи на безумцев, мечтающих уничтожить всё живое. Я видел перед собой людей, искренне увлечённых своим делом, желающих узнать, как устроен мир вокруг нас, и сделать его более удобным и безопасным местом. Наука и технологии реально помогают нам жить дольше и счастливей», — рассказал Сергей Малозёмов.
Ранее в этом году в печать уже вышла книга «Еда живая и мертвая — 5 принципов здорового питания», основанная на материалах другой программы Сергея Малозёмова — «Еда живая и мертвая» на НТВ.
«Чудо техники» — выходящий с 2012 года на канале НТВ телепроект о том, как новейшие технологии и научные знания меняют нашу жизнь. Автор — Сергей Малозёмов — репортер с медицинским образованием, он путешествует по всему миру и общается с авторами самых интересных исследований и изобретений. Специально для зрителей НТВ Сергей и его команда вместе с экспертами и героями испытывают современные бытовые приборы, электронные гаджеты, а также проверяют рекламу популярных технических новинок.
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