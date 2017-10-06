Ведущий НТВ презентовал книгу о том, как продлить жизнь

В Москве прошла презентация книги ведущего НТВ Сергея Малозёмова «Еда живая и мертвая: 5 принципов здорового питания», основанной на открытиях, сделанных во время съемок популярной программы. Встреча прошла в дружественной атмосфере семейного обеда.
Сергей Малозёмов, как настоящий хозяин, пригласил гостей в студию программы «Еда живая и мёртвая» на НТВ. Ведущий рассказал о книге, которая состоит из пяти глав. В своем сочинении Сергей делится с читателями основами правильного питания, развенчивает мифы о еде и делится собственным опытом в построении здорового образа жизни. Автор отвечает на главные вопросы правильного питания. Что есть, чтобы не болеть, не набирать лишний вес и жить дольше? От чего страдает здоровье людей сегодня? Какие продукты провоцируют возникновение сахарного диабета второго типа, и почему инфаркты и инсульты становятся заболеванием молодых людей? Можно ли верить ученым? Какие ограничения продлевают жизнь? Что такое пищевая зависимость? За что мясо объявили канцерогеном? Правы ли вегетарианцы? Может ли постное быть вкусным? Что делает фрукты и овощи эликсиром здоровья? Надо ли бояться нитратов? И почему вредное иногда полезно есть? Книга строится исключительно на научных открытиях, а не «сенсациях», от которых автор сознательно отказался как в произведении, так и в программе.
Кроме того, автор и ведущий программы «Еда живая и мёртвая» на НТВ ответил на вопросы журналистов. А в завершении презентации Сергей устроил для гостей кулинарный квест, во время которого предложил участникам встречи угадать из чего приготовлены те или иные блюда.
Сергей Малозёмов: «Мне всегда было обидно, что из огромных интервью, которые мы берем для наших программ, в эфир попадают лишь маленькие кусочки — таковы законы телевизионного жанра. Но за кадром остается столько всего интересного! И вот наконец у меня появился шанс подробнее рассказать о тех уникальных фактах, которые установили в последнее время ученые, исследующие еду и ее влияние на наше здоровье. Жизнь вполне реально продлить, просто немного поменяв рацион».
«Еда живая и мёртвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием. Каждую субботу программа рассказывает о еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все больше вариантов. Как в этом разобраться? Автор программы путешествует по всей планете в поисках революционных открытий и пытается максимально просто объяснить самые сложные вещи телезрителям НТВ. Смотрите «Еду живую и мёртвую» каждую субботу в 11.00.
Кроме того, автор и ведущий программы «Еда живая и мёртвая» на НТВ ответил на вопросы журналистов. А в завершении презентации Сергей устроил для гостей кулинарный квест, во время которого предложил участникам встречи угадать из чего приготовлены те или иные блюда.
Сергей Малозёмов: «Мне всегда было обидно, что из огромных интервью, которые мы берем для наших программ, в эфир попадают лишь маленькие кусочки — таковы законы телевизионного жанра. Но за кадром остается столько всего интересного! И вот наконец у меня появился шанс подробнее рассказать о тех уникальных фактах, которые установили в последнее время ученые, исследующие еду и ее влияние на наше здоровье. Жизнь вполне реально продлить, просто немного поменяв рацион».
«Еда живая и мёртвая» — научно-популярный проект Сергея Малозёмова, репортера с медицинским образованием. Каждую субботу программа рассказывает о еде, которую мы видим на полках магазинов и в собственных тарелках каждый день. Продукты, которые раньше считались экзотикой, теперь никого не удивляют, а новые пищевые технологии день за днем дают нам все больше вариантов. Как в этом разобраться? Автор программы путешествует по всей планете в поисках революционных открытий и пытается максимально просто объяснить самые сложные вещи телезрителям НТВ. Смотрите «Еду живую и мёртвую» каждую субботу в 11.00.
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