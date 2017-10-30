В Петербурге выносят приговор мошеннице, отдавшей деньги дольщиков сектантам

Сегодня десятки семей, купившие квартиры в новостройках Петербурга, но так и не получившие ключи, встретились с виновницей своих бед.
Бывшему директору строительной компании Екатерине Заборских сегодня выносят приговор. Женщина заключала договоры с дольщиками, но, по сути, возведением домов фирма не занималась. При этом деньги поступили на счета сайентологической организации. Есть ли шанс у обманутых вернуть средства, выяснял корреспондент НТВ Николай Булкин.
Получить квартиры потерпевшие, а их в уголовном деле больше 70, теперь уже не надеются. И все же сегодня многие из них пришли в суд на оглашение приговора руководителю строительной фирмы Екатерине Заборских. Пострадавшие приехали из разных городов России, ведь предполагаемая мошенническая схема коснулась не только петербуржцев. Все они перечислили деньги на возведение новых квартир, но обещанных квадратных метров так и не дождались.
Истории тех, кто вкладывал деньги в недвижимость, а в итоге был обманут, похожи. Сотрудники компании «Олимп» показывали красивые картинки, возили на стройплощадку, где якобы кипела работа, но дома в итоге не поднимались выше залитого фундамента. Заборских обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за два года она обманным путем завладела средствами пайщиков на возведение пяти малоэтажных домов, при этом разрешения на их строительства у компании вообще не было.
Постепенно деньги (а это порядка 130 миллионов рублей) были переданы сайентологической церкви. Это стало понятно после изучения бухгалтерских документов, которые оперативники изъяли в ходе обысков в одном из офисов организации. Деньги ушли, по мнению следствия, на разные тренинги сайентологов, один из них, и этот пример приводился в суде, прошел на круизном лайнере.
По мнению следствия, против своей воли спонсорами сайентологов стали более 70 человек. Правда, сама Екатерина Заборских этот факт на суде отрицала и вину не признала.
С недавних пор офисы сайентологической организации постоянно навещают сотрудники по борьбе с экстремизмом и оперативники ФСБ: интересуются бухгалтерией. Было ли мифическое жилье своеобразным бизнесом сайентологов, будет ясно из приговора.
Получить квартиры потерпевшие, а их в уголовном деле больше 70, теперь уже не надеются. И все же сегодня многие из них пришли в суд на оглашение приговора руководителю строительной фирмы Екатерине Заборских. Пострадавшие приехали из разных городов России, ведь предполагаемая мошенническая схема коснулась не только петербуржцев. Все они перечислили деньги на возведение новых квартир, но обещанных квадратных метров так и не дождались.
Истории тех, кто вкладывал деньги в недвижимость, а в итоге был обманут, похожи. Сотрудники компании «Олимп» показывали красивые картинки, возили на стройплощадку, где якобы кипела работа, но дома в итоге не поднимались выше залитого фундамента. Заборских обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, за два года она обманным путем завладела средствами пайщиков на возведение пяти малоэтажных домов, при этом разрешения на их строительства у компании вообще не было.
Постепенно деньги (а это порядка 130 миллионов рублей) были переданы сайентологической церкви. Это стало понятно после изучения бухгалтерских документов, которые оперативники изъяли в ходе обысков в одном из офисов организации. Деньги ушли, по мнению следствия, на разные тренинги сайентологов, один из них, и этот пример приводился в суде, прошел на круизном лайнере.
По мнению следствия, против своей воли спонсорами сайентологов стали более 70 человек. Правда, сама Екатерина Заборских этот факт на суде отрицала и вину не признала.
С недавних пор офисы сайентологической организации постоянно навещают сотрудники по борьбе с экстремизмом и оперативники ФСБ: интересуются бухгалтерией. Было ли мифическое жилье своеобразным бизнесом сайентологов, будет ясно из приговора.
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