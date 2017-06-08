Суд отправил под стражу топ-менеджера петербургской сайентологической церкви

Галина Шуринова является фигуранткой дела о незаконном предпринимательстве и экстремизме. Учение Рона Хаббарда она исповедует 28 лет.
В Петербурге арестовали еще одну представительницу так называемой сайентологической церкви. Невский районный суд на два месяца отправил под стражу исполнительного директора организации Галину Шуринову.
Известно, что она исповедует учение Рона Хаббарда 28 лет и вместе с остальными топ-менеджерами церкви является фигуранткой дела об экстремизме и незаконном предпринимательстве.
По данным ФСБ, за четыре года сайентологи заработали 276 миллионов рублей. И эти деньги, считают следователи, были добыты нелегальным путем.
Сегодня суд также намерен рассмотреть ходатайство об аресте духовного лидера петербургских сайентологов Ивана Мацицкого. Судьбу сотрудницы церкви Констанции Есаулковой решат завтра.
Известно, что она исповедует учение Рона Хаббарда 28 лет и вместе с остальными топ-менеджерами церкви является фигуранткой дела об экстремизме и незаконном предпринимательстве.
По данным ФСБ, за четыре года сайентологи заработали 276 миллионов рублей. И эти деньги, считают следователи, были добыты нелегальным путем.
Сегодня суд также намерен рассмотреть ходатайство об аресте духовного лидера петербургских сайентологов Ивана Мацицкого. Судьбу сотрудницы церкви Констанции Есаулковой решат завтра.
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