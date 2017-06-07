Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.06, 19:13
    Петербургский суд начал арестовывать членов сайентологической церкви. Санкт-Петербург, аресты, мошенничество, религия, суды, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургский суд начал арестовывать членов сайентологической церкви

    комментировать

    Петербургский суд начал арестовывать членов сайентологической церкви

    Петербургский суд начал арестовывать членов сайентологической церкви

      В Невском районном суде избирают меру пресечения для фигурантов дела об экстремизме в «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга». Следственная служба УФСБ ходатайствовала об аресте подозреваемых.

      Как передает РИА Новости, на данный момент суд санкционировал арест на два месяца 38-летней Анастасии Терентьевой — первой из пяти задержанных по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт- Петербурга».

      Напомним: накануне в офисе религиозной организации на улице Бабушкина ФСБ провела обыски. Ряд ключевых фигурантов расследования были задержаны. Следствие инкриминирует подозреваемым незаконное предпринимательство, возбуждение ненависти или вражды, а также организацию экстремистского сообщества.

      Как отмечает ТАСС, петербургских сайентологов прежде всего намерены обвинить в экстремизме. Поэтому следователи настаивали на аресте всех пяти задержанных.

      Корреспондент НТВ Николай Булкин сообщает: сперва уголовное дело возбудили по факту незаконной предпринимательской деятельности. За психологические семинары, некие духовные тренинги, околорелигиозные книги с адептов собирали десятки тысяч рублей. У следователей нашлись основания полагать, что должным образом всё это не оформлялось, лицензий не было. В итоге организаторы сайентологической церкви заработали более 276 млн рублей.

      Но в ходе обысков обнаружили доказательства того, что сайентологи распространяли и литературу, запрещенную в России, в которой есть призывы к вражде, которая подпадает под статью «Экстремизм», негативно влияет на психику и здоровье людей. Речь идет о некоторых книгах основателя сайентологии Рона Хаббарда.

      В Москве церковь сайентологии закрыли по решению суда. Есть основания полагать, что подобная участь ждет и отделение в Петербурге.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru