Петербургский суд начал арестовывать членов сайентологической церкви

В Невском районном суде избирают меру пресечения для фигурантов дела об экстремизме в «Сайентологической церкви
Санкт-Петербурга». Следственная служба УФСБ ходатайствовала об аресте подозреваемых.
Как передает РИА Новости, на данный момент суд санкционировал арест на два месяца 38-летней Анастасии Терентьевой — первой из пяти задержанных по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт- Петербурга».
Напомним: накануне в офисе религиозной организации на улице Бабушкина ФСБ провела обыски. Ряд ключевых фигурантов расследования были задержаны. Следствие инкриминирует подозреваемым незаконное предпринимательство, возбуждение ненависти или вражды, а также организацию экстремистского сообщества.
Как отмечает ТАСС, петербургских сайентологов прежде всего намерены обвинить в экстремизме. Поэтому следователи настаивали на аресте всех пяти задержанных.
Корреспондент НТВ Николай Булкин сообщает: сперва уголовное дело возбудили по факту незаконной предпринимательской деятельности. За психологические семинары, некие духовные тренинги, околорелигиозные книги с адептов собирали десятки тысяч рублей. У следователей нашлись основания полагать, что должным образом всё это не оформлялось, лицензий не было. В итоге организаторы сайентологической церкви заработали более 276 млн рублей.
Но в ходе обысков обнаружили доказательства того, что сайентологи распространяли и литературу, запрещенную в России, в которой есть призывы к вражде, которая подпадает под статью «Экстремизм», негативно влияет на психику и здоровье людей. Речь идет о некоторых книгах основателя сайентологии Рона Хаббарда.
В Москве церковь сайентологии закрыли по решению суда. Есть основания полагать, что подобная участь ждет и отделение в Петербурге.
Напомним: накануне в офисе религиозной организации на улице Бабушкина ФСБ провела обыски. Ряд ключевых фигурантов расследования были задержаны. Следствие инкриминирует подозреваемым незаконное предпринимательство, возбуждение ненависти или вражды, а также организацию экстремистского сообщества.
Как отмечает ТАСС, петербургских сайентологов прежде всего намерены обвинить в экстремизме. Поэтому следователи настаивали на аресте всех пяти задержанных.
Корреспондент НТВ Николай Булкин сообщает: сперва уголовное дело возбудили по факту незаконной предпринимательской деятельности. За психологические семинары, некие духовные тренинги, околорелигиозные книги с адептов собирали десятки тысяч рублей. У следователей нашлись основания полагать, что должным образом всё это не оформлялось, лицензий не было. В итоге организаторы сайентологической церкви заработали более 276 млн рублей.
Но в ходе обысков обнаружили доказательства того, что сайентологи распространяли и литературу, запрещенную в России, в которой есть призывы к вражде, которая подпадает под статью «Экстремизм», негативно влияет на психику и здоровье людей. Речь идет о некоторых книгах основателя сайентологии Рона Хаббарда.
В Москве церковь сайентологии закрыли по решению суда. Есть основания полагать, что подобная участь ждет и отделение в Петербурге.
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